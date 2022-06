Maduro acusa a EEUU de discriminación por aislarlo de Cumbre de las Américas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticó el lunes a Estados Unidos por no invitar a su gobierno, al de Nicaragua y al de Cuba a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.



"Lo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos (Cuba, Nicaragua y Venezuela)."



El domingo el mandatario estimó que su par argentino Alberto Fernández llevará (...) la voz de América Latina y el Caribe y se mostró seguro de que iban a estar representados.



"Lamentablemente, es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya, es un fracaso total."



Estados Unidos anunció que Venezuela estará representada en eventos de la sociedad civil por colaboradores de Juan Guaidó, el líder opositor venezolano a quien Estados Unidos y unos 50 países reconocen como presidente interino.



Aunque la representación de Guaidó en Estados Unidos dijo a la AFP que no fueron invitados ni tenían previsión de comparecer.



En tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la cumbre en represalia a la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo mismo hizo la mandataria de Honduras, Xiomara Castro y el de Bolivia, Luis Arce.



Mientras que el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei tampoco irá tras haber recibido críticas de la Casa Blanca.



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló su viaje tras dar positivo al COVID-19.



Son esperados el mandatario de Chile, Gabriel Boric; de Argentina, Alberto Fernández; y de Brasil, Jair Bolsonaro.



En la cumbre se esperan alcanzar acuerdos en materia económica y sanitaria, además de enfocarse en la situación migratoria, tema clave para la elección estadounidense de mitad de período que se realiza en noviembre.

