Juez prohíbe salida de Argentina a toda la tripulación de avión venezolano investigado

Prohibición para salir de Argentina para 14 venezolanos que viajaban en un avión de carga investigado por las autoridades.



Un juez federal ordenó el martes la medida tras un allanamiento de la policía a las habitaciones del hotel donde se alojan los tripulantes del Boeing 747, retenido desde el 8 de junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



Una medida similar fue aplicada desde el lunes a cinco tripulantes iraníes ante la sospecha de que mintieron sobre sus motivos para entrar al país.

Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes, debido a las alertas de captura emitidas por Interpol para exgobernantes de ese país, acusados por el atentado contra el centro judío AMIA en 1994.



La aeronave, que llegó a Argentina el 6 de junio procedente de México e intentó sin éxito aterrizar en Uruguay, pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa, sancionada por el Tesoro de Estados Unidos.



El gobierno de Venezuela no ha hecho ninguna declaración oficial pero el líder opositor, Juan Guaidó sí habló el martes sobre el caso. "Otra vez nos volvió a dar una cachetada en la cara la realidad, no solamente con la invasión a Kiev [sic] o en Ucrania, sino el avión detenido hace días en Argentina. Que si no me equivoco o Paraguay o Uruguay, evitó por haber alertado. No hay un sancionado por transportar, insisto, logística de las fuerzas Quds, vinculado como ustedes saben al terrorismo internacional", aseguró Guaidó.

El avión despegó el 5 de junio desde el aeropuerto de Querétaro en México, donde un funcionario local aseguró que cumplió con los protocolos internacionales.



En mayo, esa misma aeronave había viajado a Paraguay, desde donde llevó un cargamento de cigarrillos a la isla caribeña de Aruba.



Dos funcionarios paraguayos que autorizaron el aterrizaje fueron destituidos el martes.