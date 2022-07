Hallados cuerpos desmembrados tras reciente masacre en cárcel de Ecuador

Las autoridades de Ecuador hallaron "cuerpos desmembrados" tras una reyerta registrada el lunes en una cárcel del país, escenario de enfrentamientos entre presos vinculados con el narcotráfico, dijo el martes el ministro del Interior, Patricio Carillo.



"Se desplazan antropólogos forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso (de identificación) llevará días", señaló el funcionario a través de Twitter tras la matanza en la penitenciaria de Santo Domingo de los Tsáchilas (a 80 km al oeste de Quito).



Agregó que "equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el CPL (Centro de Privación de Libertad) de Santo Domingo, serían 12 cadáveres y no 13 (apreciación inicial, sic)".



Autoridades ecuatorianas reportaron el lunes que este enfrentamiento entre reclusos de bandas rivales dejó 13 presos, la mayoría de nacionalidad venezolana.



Algunos periodistas y medios reportaron que la revuelta del lunes dejó cuerpos decapitados y con extremidades desmembradas apilados en patios del reclusorio Bellavista de Santo Domingo, tal como ha sucedido en otras seis masacres que desde 2021 se han originado en varias cárceles ecuatorianas y que han dejado casi 400 muertos.



El ministro tildó el lunes de "barbarie" la masacre, producida en la misma penitenciaría en la que en mayo 44 presos murieron en un motín.



Familiares de las víctimas se concentraron el martes en las afueras del servicio policial de Medicina Legal en Santo Domingo a la espera de la identificación de las víctimas.



"Me van a dar a mi sobrino hecho pedazos", expresó a la AFP entre sollozos Marisol Arroyo.



"Nos llamó y nos dijo que lo habían disparado, que estaba herido", dijo la esposa de uno de los presos que no quiso identificarse. "Me matan, ñana, me matan", manifestó este reo a una hermana en la misma llamada telefónica.



Javier, quien el martes salió libre de la cárcel, señaló que durante la reyerta escuchó "pura balacera".



Bandas con vínculos con carteles internacionales del narcotráfico sostienen una guerra por el poder dentro y fuera de las penitenciarías de Ecuador.



Los 65 reclusorios del país, con capacidad para unas 30.000 personas, presentan actualmente una sobrepoblación de casi 9% frente al 30% de hace dos años.

