Atacante y su novia "planificaron" atentado contra Kirchner, según jueza

El atentado con un arma de fuego contra Cristina Kirchner ocurrió con “planificación y acuerdo previo”.



Esa fue la imputación de la justicia argentina contra Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, luego del fallido atentado conta la vicepresidenta argentina.



La jueza María Eugenia Capuchett afirmó que ambos actuaron "aprovechando el estado de indefensión" de Kirchner "generado por la multitud".



La acusación fue divulgada el miércoles por varios medios, entre ellos la agencia oficial Télam. Aún se considera provisoria ya que tiene diez días desde la declaración indagatoria para resolver si procesa o sobresee a los imputados



La noche del pasado jueves, Montiel apuntó a menos de un metro de la cabeza de Kirchner cuando estaba rodeada por sus seguidores que la esperaban afuera de su residencia.



El hombre gatilló la pistola Bersa calibre 38, pero por una razón aún no esclarecida las balas no se dispararon.



La multitud le expresaba su respaldo tras un pedido de 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la fiscalía en un juicio por presunta corrupción.



El martes Montiel fue llamado a ampliar su declaración indagatoria del viernes pero en ambas audiencias se negó a declarar y solo dijo que su novia "no tuvo nada que ver".



Uliarte, cuya imagen quedó registrada en las cámaras de seguridad cerca del lugar en el momento del ataque, dijo que solo fue a acompañarlo.



En una entrevista en televisión previo a ser detenida, la joven había dicho que no había visto a su novio en las 48 horas previas al ataque.



El agresor de 35 años, que lleva símbolos nazis tatuados, y su novia de 23 son los únicos detenidos, acusados por el intento de homicidio. La justicia también investiga a cinco amigos de los detenidos, todos vendedores ambulantes de algodón de azúcar.



El gobierno separó eL miércoles a parte de los policías que integran la custodia de la vicepresidenta al considerar que "no actuaron al nivel esperado.

