Sismo de magnitud 6,9 deja dos fallecidos en México

Un sismo de magnitud 6,9 se registró en la madrugada de este jueves en México, con balance de dos fallecidos, informaron las autoridades, desatando el pánico en la capital y otras zonas del país.



Se trata de la réplica más fuerte del temblor de 7,7 registrado el pasado lunes, con saldo de dos muertos y más de 3.000 inmuebles averiados, según el Servicio Sismológico Nacional. Hasta ahora se han producido 1.229 réplicas de ese evento.



Dos personas fallecieron en Ciudad de México: un hombre de un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio, tras la activación de la alerta sísmica, reportó la alcaldía local.



Con un estruendoso sonido, esa alarma viaja a mayor velocidad que las ondas sísmicas y advierte sobre un movimiento telúrico mayor un minuto en promedio antes de que ocurra, permitiendo desalojar viviendas o encontrar una zona segura.



El movimiento sorprendió a los habitantes de Ciudad de México cuando ya estaban dormidos. Muchos de ellos salieron corriendo al escuchar la alerta vistiendo sus pijamas y algunos cargando a sus perros, que no cesaban de ladrar.



El epicentro estuvo ubicado a 84 km de Coalcomán, en el estado de Michoacán (oeste), donde se originó el evento principal. Inicialmente, el Servicio Sismológico había estimado una magnitud de 6,5 para el movimiento de este jueves.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sismo se sintió en Ciudad de México y en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, todos con costa en el Pacífico.



"Hasta ahora no hay reporte de daños", señaló el mandatario en un video grabado en su despacho mientras dialogaba con la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, y difundido en Twitter.



El sismo fue sentido con fuerza en varias zonas de Ciudad de México y su área metropolitana, situada a unos 400 km del epicentro y donde habitan unos 22 millones de personas.



Tras el temblor, Sheinbaum informó que helicópteros oficiales sobrevolaban la ciudad y que no había reporte de daños.



"Hasta el momento no hay daños en la ciudad luego del sismo. Sigo pendiente, informando", indicó Sheinbaum en Twitter.





- Semana de sismos



El pasado lunes, un potente sismo remeció México menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro, como se realiza cada 19 de septiembre, cuando se conmemoran dos fuertes terremotos que ocurrieron esa misma fecha en 1985 y en 2017.



En 1985, un terremoto de 8,1 sacudió a México dejando amplias zonas de la capital en ruinas. Según datos del registro civil, más de 10.000 personas murieron tan solo en la megaurbe.



En tanto, el 19 de septiembre de 2017 otro sismo de 7,1 sorprendió a los mexicanos, dejando 369 fallecidos.



Expertos del Servicio Sismológico Nacional explicaron el lunes que la ocurrencia de estos tres terremotos en la misma fecha es producto de una "coincidencia".



México registra una intensa actividad sísmica por hallarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que une a América con Asia y donde ocurren la mayoría de los terremotos en el mundo.