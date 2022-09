Al menos tres muertos y 14 heridos al caer puente en Brasil

Al menos tres personas murieron y 14 resultaron heridas tras la caída de un puente en el estado brasileño de Amazonas, según las autoridades que no descartan más víctimas.



La estructura, ubicada en la autopista BR-319 a la altura de Careiro, a 100 km de la capital regional Manaos, colapsó en horas de la mañana.



Los fallecidos son dos hombres, uno de 39 años y otro no identificado, y una mujer de 66.



Orleilson Muniz, comandante de los bomberos de Amazonas, estima que el saldo de fallecidos subirá.



"Algunos hablan de ocho, 12, 15 víctimas", declaró, según el sitio de noticias G1. "Identificamos una [camioneta] kombi que tenía muchas personas dentro, [pero] aún no hemos localizado a las personas".



"Tenemos información de víctimas atrapadas en los chasis, sumergidas, y vamos a hacer un trabajo de reflote de estos vehículos para después hacer el trabajo de liberación y remoción" de los cuerpos.



La estatal Agencia Brasil señaló que al menos 12 vehículos quedaron en el fondo del río Curuçá.



El ministro de Infraestructura, Marcelo Sampaio, escribió en Twitter que su despacho trabaja en el "restablecimiento de emergencia del tránsito a través de balsas y la reconstrucción del puente en el corto plazo".



Según testigos, citados por G1, el paso estaba bloqueado por camiones. Días antes, la policía de carreteras había limitado parcialmente el paso por este puente a carros livianos debido a problemas en la estructura.

