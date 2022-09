Neymar apoya la reelección de Bolsonaro en Brasil

El astro del PSG y la 'Seleção', Neymar, publicó un video este jueves en apoyo a la reelección del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en la primera manifestación política abierta de un jugador de la selección brasileña para los comicios del domingo.



El '10' de la 'Canarinha', concentrada en intentar ganar el hexacampeonato en el Mundial de Catar, divulgó un clip de 13 segundos en la red Tik Tok en el que se le ve repitiendo un 'jingle' de la campaña del mandatario.



"Vota, vota y confirma: 22 es Bolsonaro", repite 'Ney', de 30 años, con relación al número de la candidatura del presidente, que enfrenta al exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en los sondeos.



Pocos minutos después, Bolsonaro replicó parte del video en su cuenta en Twitter, acompañado de un mensaje de agradecimiento en el que promueve su reelección y el sexto título mundial en Catar.



"¡Gracias, @neymarjr!", escribió.



El atacante, quien en las imágenes además forma con sus dedos el número 22, realizó la publicación en su cuenta con 8,1 millones de seguidores un día después de enviarle un video a Bolsonaro en agradecimiento por visitar la sede del Instituto Neymar Jr, un centro para niños fundado por el crac en Praia Grande, en el estado de Sao Paulo.



El video de este jueves de la máxima figura de los pentacampeones rompe el silencio de los futbolistas de la selección de Brasil, cuya popularidad se ha venido a menos en los últimos años, sobre la polarizada elección presidencial.



La camiseta de la selección brasileña de fútbol, que lleva los colores verde y amarillo de la bandera, ha sido usada en los últimos años por simpatizantes del mandatario en manifestaciones y mitines.



En la campaña, Lula ha hecho esfuerzos para "rescatar" el símbolo patrio de los sectores conservadores.





- Defensor de 'Ney' -



Pero la toma de posición de Neymar no es la primera intromisión del deporte rey en la campaña de Bolsonaro. Hace un mes, el mandatario publicó una foto junto a un balón que, dijo, le regaló la estrella.



Ambos se han encontrado al menos una vez, en 2019, cuando se dieron un abrazo previo al partido de semifinal entre Brasil y Argentina por la Copa América en Belo Horizonte.



Una lesión privó a 'Ney' de jugar esa competición, ganada por la 'Canarinha' en la final ante Perú y a cuyo festejo se unió el presidente en pleno césped del Maracaná.



La dolencia física coincidió con la denuncia de una mujer que lo acusó de violación, aunque la causa fue archivada posteriormente por falta de pruebas. Bolsonaro, en su momento, defendió la inocencia del jugador.



Blanco de ataques de los seguidores de Bolsonaro en redes sociales por su postura a favor de la vacuna contra el covid-19, el seleccionador brasileño, Tite, ha defendido la libertad de los futbolistas de manifestarse.



"No restringimos a nadie", dijo el DT en una reciente entrevista al portal UOL Esporte.



En medio del tradicional silencio del fútbol sobre la política, algunas figuras del balompié brasileño se posicionaron a favor de Bolsonaro, como el volante del Tottenham (ING) Lucas Moura, quien no juega con el equipo nacional desde 2018.



Otros optaron por Lula, como el campeón olímpico en los Juegos de Tokio Paulinho (Bayer Leverkusen, ALE), los exfutbolistas Raí y Juninho Pernambucano y el extécnico de la 'Seleção' y del Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo.