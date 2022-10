Se escapan de albergue miembros de secta judía Lev Tahoren retenidos en México

Veinte miembros de la secta judía Lev Tahor se escaparon de un albergue en el sur de México donde permanecían retenidos tras una redada contra integrantes de ese grupo señalados de tráfico de drogas y violación, informó este viernes un funcionario regional.



"Se escaparon del albergue del DIF Nacional. Destrozaron el albergue", dijo a la AFP la fuente de esa institución, que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizada para hablar del caso.



Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves en Huixtla (estado de Chiapas, sur), ubicada a unos 190 km de la frontera con Guatemala, según el funcionario.



Imágenes de televisión muestran a integrantes del grupo, incluidos varios menores, con túnicas blancas y grises, forcejeando con dos guardias, uno de los cuales cae al piso, para luego salir caminando con rumbo desconocido en medio de una algarabía.



"No nos dejaban salir, esa es una violación al derecho de libertad, al derecho de ser religiosos, al derecho de vivir la vida (...) que Dios nos ordenó. Por eso la comunidad tuvo que tomar esta decisión", declaró a periodistas en español un hombre durante la huida.



Algunos subieron a un vehículo blanco, según las mismas imágenes.



"Les pegaron a los custodios con piedras. Ya no tiene ni un vidrio el albergue", añadió la fuente de la dirección en Chiapas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).





- Sospechas criminales -



Los 20 integrantes de la secta habían sido llevados a ese sitio el pasado viernes, luego de un allanamiento de autoridades mexicanas a un domicilio en la ciudad de Tapachula (Chiapas) que terminó con el arresto de otras seis personas.



Entre los 26 miembros detenidos inicialmente había israelíes, canadienses, estadounidenses y guatemaltecos, incluyendo dos sospechosos de delitos sexuales y tráfico de personas que podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, según un comunicado del ministerio israelí de Relaciones Exteriores emitido el pasado martes.



La operación se ejecutó "después de que la policía mexicana recogiera pruebas incriminatorias contra varias personas de la secta por sospechas de tráfico de drogas, violación y otros delitos", añadió ese reporte.



Un niño de tres años fue entregado a su padre, que había huido de la secta años antes, y ambos llegaron el pasado lunes a Israel.



Otras dos personas buscadas por la policía no se encontraban en el momento de la redada y se cree que abandonaron el domicilio días atrás, señaló el ministerio.



Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, en la cual las mujeres visten túnicas negras de la cabeza a los pies.



Según varios medios, el grupo había cruzado a México en enero último desde Guatemala, adonde llegó hace ocho años.



Esas mismas versiones indican que la secta -integrada por unos tres centenares de personas- se ha tenido que ramificar ante la sospecha de autoridades de varios países de que cometen crimines como el abuso de menores.