Presidente de México niega que su gobierno espíe a opositores con software Pegasus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que su gobierno espíe a opositores, tras una filtración de archivos oficiales según los cuales el Ejército intervino los teléfonos de al menos tres personas.



"El Ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes", aseguró el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.



Varios medios publicaron en los últimos días que un grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya extrajo información de una base de datos del Ejército, según la cual esa institución siguió utilizando el software Pegasus durante el actual gobierno, contrario a lo dicho por López Obrador el año pasado.



Entre esos objetivos figuran un periodista, un columnista de prensa y un activista de derechos humanos, cuyos teléfonos habrían sido jaqueados al menos entre 2020 y 2021, según una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.



Las denuncias sobre el uso indebido de Pegasus en México se remontan a 2017, cuando México era gobernado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y reflotaron en julio de 2021 tras nuevas revelaciones periodísticas.



Es la primera vez que se conoce que el programa se habría utilizado también durante la gestión de López Obrador, en el poder desde fines de 2018.



El presidente negó dicho uso en medio de las filtraciones del año pasado, que señalaban que el software de fabricación israelí había sido empleado para espiarlo cuando se oponía a Peña Nieto, así como para vigilar a su familia y a unos 25 periodistas.



En total esa plataforma, que la empresa NSO vende únicamente a gobiernos, tenía registrados unos 15.000 números telefónicos en México.



López Obrador no confirmó si Pegasus sigue siendo usado por la inteligencia militar, pero anunció que el Ejército entregará un informe al respecto.



"No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los (gobiernos) anteriores. Hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor", insistió el gobernante, quien asegura que detrás de las filtraciones están sus adversarios políticos.



Las filtraciones de Guacamaya, que previamente alcanzaron a países como Chile, también dan cuenta de que el presidente fue sometido a un cateterismo en enero pasado por riesgo de infarto, y de supuestas denuncias de acoso sexual en las Fuerzas Armadas mexicanas.

