"Maduro pon la fecha": Guaidó pide definir presidenciales en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó pidió este jueves ante la autoridad electoral que se defina la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024, e incluso adelantarlas.



"Deben entender que los venezolanos se quieren expresar, que los venezolanos nos vamos a expresar, que no pueden seguir secuestrando (...) la libertad y la democracia de Venezuela", dijo Guaidó desde las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de convocar las elecciones, en Caracas junto a cientos de seguidores.



"Maduro pon la fecha, estamos listos para derrotarte de punta a punta en toda Venezuela. Ahora no te acobardes, ponle fecha", demandó el opositor.



Guaidó, que no confirmó aún si será candidato, encabezó una marcha por el centro de Caracas como parte de una campaña para exigir la celebración de una "elección libre y justa".



La oposición venezolana trabaja desde hace meses en la organización de primarias para definir quién será el candidato que enfrentará a Maduro en las presidenciales.



La fecha de este evento aún no fue convocada, aunque varios dirigentes ya están en campaña.



"Es un deber luchar por esa elección que representa el cambio en Venezuela", insistió Guaidó, quien se autoproclamó presidente "interino" en enero de 2019 cuando era jefe del Parlamento y tras considerar como un "fraude" la reelección de Maduro un año antes.



El opositor recibió el apoyo de Estados Unidos y de medio de centenar de naciones, pero en el camino ha perdido el respaldo de países que también fueron importantes aliados como Argentina, Perú y Colombia.



Las elecciones de 2018 también fueron adelantadas. El proceso, que normalmente se realiza en diciembre, se celebró en mayo después de una serie de negociaciones entre la oposición y el gobierno que terminaron sin éxito.



La oposición decidió marginarse tras denunciar que no habían suficientes garantías.



El chavismo ha asomado también la idea de adelantar las elecciones para 2023.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.