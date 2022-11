Petro y Maduro abogan por reintegro de Venezuela a la CAN y al sistema de DDHH de la OEA

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Nicolás Maduro, abogaron este martes por el reintegro de este segundo país a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tras reunirse en Caracas.



En su primer cara a cara con Maduro después de que Caracas y Bogotá restablecieran relaciones bilaterales en agosto pasado, Petro expresó disposición a "recomenzar" después de tres años de ruptura "antinatural".



"Queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la Comunidad Andina como miembro con todos sus poderes, con todos sus derechos y deberes", dijo el gobernante colombiano en el palacio presidencial de Miraflores, con Maduro a su lado.



Venezuela, que originalmente se integró a la CAN en 1973, se retiró del bloque en 2006 por decisión del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), luego de tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos. El fallecido líder calificó entonces a la CAN de "gran mentira" y apostó, en su lugar, por el Mercosur.



"¡Buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAN!", celebró Maduro.



Petro pidió también que Venezuela "pueda integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), ente del que Maduro se retiró en 2019 por el desconocimiento del secretario general, Luis Almagro, a su gobierno.



El mandatario venezolano dijo estar "muy receptivo" ante una posible "reconsideración".



Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia después de que el gobierno derechista de Iván Duque (2018-2022) reconociera al dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" por cuestionamientos a la reelección de Maduro.





- "Mafias" en la frontera -



Maduro y Petro firmaron una declaración en la que, entre otros puntos, "convinieron en crear y/o activar mecanismos conjuntos de seguridad" en la frontera común de 2.200 km, golpeada por el narcotráfico, el contrabando y grupos armados.



Petro manifestó que el "camino" para relanzar las relaciones "comienza por reconstruir la frontera" y combatir "mafias" que la controlan, anunciando contactos de "inteligencia".



Caracas y Bogotá reabrieron en septiembre el paso de transporte de mercancías por los cruces limítrofes, restringido desde 2015 y bloqueado desde 2019.



El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, que llegó a 7.200 millones de dólares en 2008, se desplomó hasta 400 millones en 2021. La privada Cámara Colombo-Venezolana de



Integración estima que la reanudación del tránsito fronterizo podría llevarlo a 1.200 millones este año. Petro asomó, sin dar fechas, una reunión de empresarios en la ciudad colombiana de Cartagena.





- "Paz total" -



Maduro, según la declaración conjunta formal, "eleva sus votos" por "la paz total en Colombia".



Venezuela será garante y una de las sedes de las próximas negociaciones del gobierno de Colombia con el ELN, última guerrilla reconocida en este país sumido en una lucha interna de más de seis décadas. El proceso busca emular la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.



Petro, a la vez, se pone a "disposición" de una eventual "reanudación de la mesa de diálogo" entre delegados de Maduro y la oposición, que lleva más de un año congelada.



El analista Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, cree que Petro intenta con el reingreso de Venezuela a entes multilaterales crear "espacios para la negociación". Podría jugar, sostiene en Twitter, "un papel protagónico".



Iván Duque era uno de los mayores críticos de Maduro en América Latina y el suyo fue uno de los más de 50 gobiernos que respaldaron a Guaidó, apoyo que ha ido mermando.



Las victorias de la izquierda en la región han mejorado el panorama internacional para Maduro. El reciente triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil debe seguir la línea de Colombia, Argentina y Perú.



"Petro decide visitar hoy al dictador Maduro y llamarlo 'Presidente', acción que peligrosamente pudiera normalizar violaciones de DD.HH (...) y la peor crisis migratoria en el mundo", criticó Guaidó en Twitter.



La migración es tema álgido. Más de 7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2014, según la ONU, y unos 2,5 millones están en Colombia.