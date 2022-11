Expresidentes de Panamá Martinelli y Varela irán a juicio por sobornos de Odebrecht

Un juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capitales de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según un documento judicial divulgado este martes.



La jueza Baloisa Marquínez "abre causa penal" por delito "contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales" contra Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019), según el auto de llamamiento a juicio, de más de 400 páginas.



También serán juzgadas otras 34 personas, incluidos cinco exministros, y dos hijos de Martinelli encarcelados en Estados Unidos por este caso.



La jueza Marquínez también sobreseyó provisionalmente a otras once personas por este escándalo.



"Es sin duda un evento histórico. Nosotros hemos tenido casos de presidentes buscados, pero solamente por temas políticos, ahora estamos hablando de blanqueo de capitales, lo cual es un tema totalmente diferente", dijo a la AFP el abogado Carlos Barsallo, miembro de la oenegé Transparencia Internacional.



La justicia panameña había informado el lunes que 36 personas serían llevadas a juicio por esta causa, pero no dio nombres ni detalles.



El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.





- Hijos presos en EEUU -



Martinelli y Varela, según las acusaciones, habrían recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos.



En 2016, la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.



En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.



Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en comisiones de Odebrecht mientras su padre era presidente.





- ¿Candidato en 2024? -



La jueza Marquínez argumentó en el auto que fueron detectadas "órdenes de pagos [de Odebrecht] que si bien no son transferidas directamente a cuentas propias del imputado Ricardo Martinelli Berrocal, presuntamente éste era el destinatario final".



Durante una audiencia en septiembre, la fiscalía acusó a Martinelli, de 70 años, de tener "pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba recibiendo" de Odebrecht.



Sin embargo, el exmandatario y dueño de una cadena de supermercados ha afirmado que nunca recibió "ningún real mal habido" y que todo se trata de "un circo político" para evitar que se postule nuevamente a la presidencia en las elecciones de mayo de 2024.



"Éste es un juicio político con la única intención de que Ricardo Martinelli no corra a la presidencia", declaró a la AFP el abogado principal del expresidente, Roniel Ortiz.



Pero el catedrático de derecho Miguel Antonio Bernal no cree que este proceso le impida a Martinelli postularse.



"No creo que los tiempos judiciales, procesales, permitan inhabilitarlo para presentarse a candidato a la presidencia", indicó a la AFP .



Una opinión similar dio Barsallo: "Es imposible tener un resultado definitivo [del juicio] antes de las elecciones".



En septiembre, Martinelli afirmó ante una multitud estar dispuesto a que le "corten los huevos" si se demuestra su culpabilidad.



En Panamá, Odebrecht construyó las dos líneas del metro del área metropolitana, la ampliación del aeropuerto Internacional de Tocumen y varios tramos del paseo marítimo de la capital, entre otras obras millonarias.



Pero la fiscalía asegura que en algunas de esas obras "se dieron sobrecostos" en el gobierno de Martinelli.





- "Justicia tardía" -



Además, la jueza Marquínez afirmó en el auto que se pudo "acreditar la vinculación" de Varela "frente al delito de blanqueo de capitales".



Según las acusaciones, el Partido Panameñista (derecha) que dirigía Varela habría recibido 10 millones de dólares de la compañía brasileña.



Varela, empresario productor de ron de 58 años, reconoció haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña de 2009, pero no mientras fue presidente.



Sin embargo, la fiscalía asegura que Varela también recibió pagos "cuando ya mantenía el cargo de presidente" y cuando era vicepresidente, en momentos en que Odebrecht se beneficiaba con la adjudicación de contratos.



La fórmula Martinelli-Varela arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción. Sin embargo, ambos se transformaron en enemigos políticos en 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller.



En los últimos cuatro años se han abierto en Panamá cerca de 30 casos por corrupción, pero no ha habido condenas contra altos funcionarios o los casos se han caído por fallas en los procesos.



"Lo vergonzoso para nuestro país es la justicia tardía [...], que se lava las manos y la cara con este llamamiento a juicio", dijo Bernal.