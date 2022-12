Crece el descontento en Perú mientras sucesora de Castillo negocia nuevo gobierno

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el sábado formará un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista, pero el descontento crece en las calles, donde seguidores del exmandatario exigen su liberación y la convocatoria a elecciones.



Boluarte no descartó este viernes llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población en medio de protestas que exigen un nuevo Congreso.



"Si la sociedad y la situación lo ameritan adelantamos elecciones en conversaciones con las fuerzas democráticas del Congreso", declaró Boluarte a la prensa, tras asegurar que el sábado tendrá formado su gabinete.



"Hago un llamado a las hermanas y hermanos que están saliendo en protesta para pedirles que nos calmemos", señaló tras violentos enfrentamientos entre manifestantes pro Castillo y la policía el jueves de noche en Lima.



Dos días después del fracaso de su tentativa de golpe de Estado, Castillo comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori en una base policial en Lima.



La fiscalía acusa a este maestro rural de izquierda de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar en su contra.



En las calles, en tanto, las manifestaciones se mantienen por segundo día y atizan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir.



En Lima, cientos de personas marcharon por calles del caso histórico de la capital protestaron exigiendo la liberación de Castillo.



"Yo he votado por Castillo, este Congreso no nos representa, queremos la libertad de Castillo", dijo Maribel Quispe a la AFP, en la marcha que salió de la céntrica Plaza San Martín, e incluyó en su ruta la Fiscalía antes de emrumbar al Parlamento.



"Queremos que cierren este Congreso corrupto y liberen a Castillo. Tomó la decisión de cerrar el Congreso porque no lo dejaban trabajar", afirmó Sara Medina.



Varias decenas de policías antidisturbios cerraron las avenidas que conducen al Parlamento, para impedir el paso de la protesta. Los manifestantes quemaron pancartas con la imagen de la presidenta Boluarte, al grito de "¡golpista!"



En varias zonas del interior también se repitieron las manifestaciones. Decenas de personas bloquearon por segundo día diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur con piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso.



Esto provocó que el transporte terrestre desde la frontera entre Perú y Chile, en el sur, hacia la capital peruana, fuese suspendido.



La Defensoría del Pueblo hizo un llamado "a toda la ciudadanía a la tranquilidad y la responsabilidad".



Boluarte asistió el viernes a una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina.



"Dejemos atrás los capítulos de confrontación, los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad. Es ahora o nunca. El Perú no puede parar", dijo ante los militares, que no respaldaron el golpe.



Castillo intentó disolver el Legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por las Fuerzas Armadas y el Congreso.





- ¿Asilo en México? -



Castillo es acusado de rebelión. De ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.



Tras el fallido autogolpe, el expresidente fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político.



El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, su férreo defensor, dijo que realiza consultas con Boluarte para otorgarle el asilo, informó el canciller Marcelo Ebrard.



Sin embargo, Perú dijo este viernes que considera una "injerencia" de México las opiniones de las autoridades mexicanas sobre la situación política local.





- "Atontado" -



Un exjefe de gabinete y un abogado de Castillo aseguran que el expresidente estaba dopado durante el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.



"Yo le digo '¿por qué ha hecho la lectura?' (del decreto que disolvía el Congreso) y me dice que no se recuerda", dijo el viernes el congresista y exjefe de gabinete Guido Bellido a la prensa, luego de visitar a Castillo en su centro de detención.



"El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica", indicó en un tuit.



Guillermo Olivera, uno de los abogados de Castillo, también se sumó a esta teoría.



"Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado", dijo Olivera a periodistas desde la base policial donde está detenido Castillo.