Venezolanos vuelven a las calles para pedir mejores salarios

Cientos de manifestantes marcharon este lunes en Caracas al conmemorarse los 65 años de la caída de la dictadura militar del expresidente Marco Pérez Jiménez, para reclamar mejores salarios, mientras agentes de seguridad les bloquearon el paso hacia autopistas.



Trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes, partieron desde la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, y marcharon gritando consignas y agitando pancartas hasta el centro de Caracas, sin registrarse incidentes.



"Somos docentes, no somos delincuentes", "No al salario de hambre ni a pensiones de muerte", fueron algunas de las consignas que marcaron la protesta protagonizada por unos 2,000 asistentes.



Agentes antimotines formaron barreras en varios puntos del recorrido para impedir el bloqueo de vías. Algunos de los manifestantes les pedían incorporarse a la lucha para lograr ingresos "dignos" en el país donde el salario mínimo equivale a unos 7 dólares. "¡Policía, escucha, únete a la lucha!", coreaban.



Uno de los que se dirigió a los policías fue Víctor Pérez, trabajador de una clínica privada, quien caminó con una pancarta dedicada a las fuerzas de orden público, señaladas en el pasado de reprimir manifestaciones: "Policía, por tu salario también luchamos, yo lo que quiero es que se vaya (el presidente socialista) Nicolás (Maduro) ya", dijo.



"Por ustedes también estoy luchando, póngase las manos en el corazón, ustedes también son venezolanos, cada vez que nosotros marchamos ustedes nos trancan las calles", clamó Pérez en uno de los cordones policiales formados a pocas cuadras del Palacio presidencial de Miraflores.



De su lado, Orlando Rodríguez, de 76 años, también le habló a un grupo de policías formado en una de las entradas de la principal autopista de Caracas. "Los están humillando, no tienen un salario decente, sus familiares están pasando hambre", les expresó a los uniformados.



Con 94 años, la enfermera jubilada María Nieves fue otra de las que salió a reclamar mejoras al gobierno de Maduro. "Salí sin desayunar porque en mi casa no tengo nada qué comer", aseguró. Nieves, que trabajó 40 años en la administración pública, relató que su hijo a duras penas la ayuda con "un mercadito" porque tampoco tiene recursos. Dice que para sobrevivir vende "chucherías (golosinas)" en la calle.



La profesora Elsa Castillo, cuya imagen ha cobrado fuerza en las recientes manifestaciones a través de videos virales en redes sociales, afirmó que las deficiencias salariales repercuten en una pobre alimentación de los estudiantes. "El niño que no come no aprende", recalcó la docente que salió jubilada de la administración pública en 2015 y ahora se dedica a dar clases particulares y a asesorar tesistas.





- Chavismo marchó contra sanciones -



El chavismo gobernante también convocó una marcha para exigir el "cese del bloqueo" y las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países con miras a presionar la salida de Nicolás Maduro, cuya reelección, en 2018, consideran "fraudulenta".



Vestido con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela, el mandatario caminó entre una multitud de simpatizantes congregados en el centro de Caracas para exigir la suspensión de las "sanciones criminales".



"La culpa (de los bajos salarios) no es del presidente Maduro, la culpa es del imperialismo que es el que nos tiene todo trancado", declaró Mileidis Rojas, dirigente chavista de la zona popular de Caricuao, suroeste de Caracas.