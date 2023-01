Muere expresidente guatemalteco Álvaro Colom, sancionado por corrupción por EEUU

El expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012), sancionado por corrupción en 2021 por Estados Unidos, falleció el lunes a los 71 años de edad por causas que no han sido esclarecidas, informaron exmiembros de su gabinete.



"Ha fallecido el presidente Álvaro Colom. Lamento su deceso y me uno en oración por su descanso eterno", escribió en Twitter el exministro del Interior, Carlos Menocal (2010- 2012), sin precisar mayores detalles de la muerte del exmandatario que recibía tratamiento por cáncer de esófago.



"Un hombre justo que se atrevió a (hacer) visibles a los invisibles (...). Hasta siempre, presidente Colom", tuiteó el exvocero presidencial, Fernando Barillas.



El expresidente fue sancionado en julio de 2021 por Washington que lo incluyó en el listado de "actores corruptos y antidemocráticos" en el llamado Triángulo Norte centroamericano, o Lista Engel.



Estados Unidos le prohibió a Colom el ingreso a su territorio después que la justicia lo procesó en 2018 por supuestas anomalías en un contrato del transporte público celebrado durante su administración por 35 millones de dólares.



"Lamento el sensible fallecimiento de Álvaro Colom Caballeros, expresidente de Guatemala, quien esta noche se nos adelantó en el viaje a la eternidad", indicó en redes sociales el actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.



"A su familia y amigos expreso mis más sentidas condolencias, que Dios los reconforte ante tan irreparable pérdida", añadió el gobernante.





- Corrupción -



El expresidente estaba acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por supuestas anomalías en el sistema prepago para un servicio de pasajeros en la capital.

Colom fue arrestado junto con varios exministros luego de que un juez abrió el proceso penal por ese caso. El expresidente salió de prisión tras el pago de una fianza.



El caso fue investigado también por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia de la ONU que operó de 2007 a 2019 y que destapó varios escándalos de corrupción de alto impacto.



El gobierno socialdemócrata de Colom se caracterizó por la implementación de programas de asistencia social como transferencias condicionadas y la entrega de bolsas de alimentos, varios emulados de Brasil.



Su exesposa, Sandra Torres, participará por tercera vez como candidata presidencial para las elecciones generales del próximo 25 de junio.



"Que en paz descanse un hombre noble que siempre llevó a Guatemala en su corazón", dijo Torres en Twitter.





- Política y divorcio -



Torres se divorció de Colom en 2011 para inscribirse como aspirante a la presidencia en los comicios de ese año, buscando eludir una norma constitucional que prohíbe a los familiares del gobernante en turno aspirar a cargos públicos, pero la justicia frustró sus intenciones.



La exprimera dama ha perdido en balotajes presidenciales ante Jimmy Morales (2016-2020) y Giammattei. En 2019 fue detenida por supuesta corrupción en las finanzas de su partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque el caso fue cerrado posteriormente.



Colom era un ingeniero industrial egresado de la Universidad de San Carlos (USAC), la única casa de estudios superiores pública de Guatemala. Fue empresario de textiles y funcionario de varias entidades estatales y era fundador de la UNE.



Incursionó en la política en 1999 como candidato presidencial de una coalición conformada por el recién creado partido de la exguerrilla que tres años antes había firmado la paz y puesto fin a 36 años de guerra fratricida, que dejó 200,000 muertos o desaparecidos.



En esa elección quedó en tercer lugar. Volvió a participar en 2003 y perdió en segunda vuelta con el derechista Óscar Berger (2004-2008). La presidencia la alcanzó en noviembre de 2007 tras derrotar en balotaje al general retirado Otto Pérez, quien ganó la primera magistratura del país en 2011.



Pérez, presidente de 2012 a 2015, también fue alcanzado por las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG que lo acusaron de cabecilla de una estafa en las aduanas que le obligó a renunciar cuatro meses antes de dejar la silla presidencial.



El 8 de diciembre pasado, Pérez, de 72 años, fue sentenciado a 16 años de prisión incomutables por el millonario fraude. El tribunal también condenó a una pena idéntica por ese caso a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.