Scholz promete en Chile que Alemania impedirá un conflicto entre Rusia y la OTAN

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, reafirmó este domingo que su país no permitirá que la guerra en Ucrania escale a un conflicto entre Rusia y la OTAN, tras reunirse en Santiago con el presidente chileno Gabriel Boric, en el marco de su gira por Sudamérica.



"Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto porque esto tendría consecuencias graves para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN, esto no sucederá, vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos, lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo", dijo el jefe del gobierno alemán en conferencia de prensa junto a Boric en el gubernamental Palacio de La Moneda.



Tras declarar en una entrevista este domingo con un medio alemán que no enviaría aviones de combate a Ucrania luego de haber prometido 14 tanques Leopard 2, el canciller alemán explicó en Santiago que junto al presidente de Estados Unidos Joe Biden "rechazamos enviar tropas a Ucrania" con el fin de evitar una escalada del conflicto.



"Se trata de apoyar a Ucrania, se trata de tener un debate serio para tomar las decisiones que se tengan que tomar y no debería ser una competencia de quien envía más" armas, explicó Scholz.



El líder alemán recordó que Alemania "ha entregado apoyo como otros países de forma financiera, de forma humanitaria y también envíos de armas, es nuestra obligación".



"No existe un país que apoye más a Ucrania que Alemania", añadió Scholz. Saludó la condena de Chile en foros internacionales "a la guerra de agresión que ha llevado adelante Rusia sobre Ucrania".





- Paz en Ucrania -



Por su parte, Boric indicó que sostendrá "a la brevedad" una videollamada con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, y reafirmó su compromiso de apoyar "en materia de desminado" una vez que acabe la guerra y "contribuir multilateralmente a la paz".



"Vamos a defender siempre el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y la vigencia de los derechos humanos”, manifestó el mandatario chileno.



La gira de Scholz por Sudamérica comenzó el sábado en Argentina donde se reunió con el presidente Alberto Fernández. El lunes, el canciller alemán continuará en Santiago para reunirse con empresarios chilenos y alemanes.



Luego de ese encuentro partirá a Brasil y se convertirá en el primer líder de las potencias occidentales en reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva desde que éste asumió la presidencia el 1 de enero.





- Colonia Dignidad -



Scholz, un político de 64 años y exalcalde de la ciudad de Hamburgo (2011-2018) inició su estadía en Santiago con una visita al Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos.



Creado en 2010, este lugar visibiliza las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 en la que murieron más de 3,200 personas y unas 38,000 fueron torturadas.



"Me ha impactado mucho la visita", dijo el canciller alemán, quien además recordó Colonia Dignidad, un asentamiento de colonos alemanes fundado en el sur de Chile en 1961 por el excabo nazi Paul Schäfer quien instaló un esquema de trabajo esclavo y violó a niños alemanes y chilenos, y también utilizado como centro clandestino de detención y torturas por el régimen militar.



Scholz y Boric manifestaron su compromiso de convertir Colonia Dignidad en un sitio de memoria. En la actualidad, la antigua colonia se denomina "Villa Baviera" y es administrada por empresas privadas que brindan servicios turísticos en sus terrenos.



"Sabemos que se trata de un tema sensible, no es fácil encontrar una solución. Por eso, con toda la prudencia, queremos ofrecer nuestro apoyo y hacer lo que podamos hacer. Somos un socio en este contexto", aseveró Scholz.



Ambos mandatarios también se refirieron al litio del cual Chile es el segundo mayor productor con un 26 % del total mundial y del cual varias empresas chinas están interesadas en participar del mercado chileno.



Mientras el presidente Boric reafirmó la intención de su gobierno por crear una empresa nacional del litio para "ser partícipe de lo que genere esta industria", el canciller Scholz abogó porque los países con recursos naturales se beneficien de ello mediante la creación de valor añadido.