Un segundo globo espía chino sobrevuelva Latinoamérica

Un segundo globo “de vigilancia” chino sobrevoló América Latina, según informó el pentágono el viernes. El texto no especifica su ubicación exacta.



Washington y Pekín viven tensión tras la detección de un primer aeróstato chino en Estados Unidos, que llevó a la suspensión de una visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a Pekín.



Estados Unidos, calificó el "acto de irresponsable", a pesar de que las autoridades chinas "lamentaron" la intrusión, según ellas "involuntaria".



Blinken pospuso este viernes una visita a Pekín y se lo comunicó personalmente a un alto cargo chino.



El gobierno de China pidió que no se exagerara el asunto y el viernes dijo que se trata de una aeronave civil utilizada para fines científicos, principalmente meteorológicos.



Aseguró que desvió de su trayectoria" y lamentó que ingresara en el espacio aéreo de Estados Unidos por "una fuerza mayor".



Estados Unidos decidió no derribarlo, debido a los riesgos que representan los posibles escombros para las personas en tierra y consideró "limitada" su capacidad para recopilar información.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.