Cardenal nicaragüense pide orar y evitar el odio por obispo condenado

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes pidió este domingo rezar por el obispo católico Rolando Álvarez, condenado el viernes a 26 años de prisión tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua.



"Alguien me decía: ¿Qué podemos hacer por monseñor Rolando (Álvarez)? Orar, esa es la fuerza nuestra, orar para que el señor le dé la fortaleza, le dé el discernimiento en todas sus acciones", dijo Brenes al final de la misa que realizó en la Catedral de Managua.



Brenes, quien también funge como arzobispo de Managua, pidió también en su breve mensaje que "no exista odio ni rencor" porque el cristiano "tiene que amar y tiene que perdonar intensamente", agregó.



Antes de la misa, el cardenal manifestó a periodistas que la Iglesia acompaña tanto a Álvarez como a los 222 opositores excarcelados y desterrados el jueves a Estados Unidos.



"Ustedes escucharon los sentimientos de ellos al llegar allá, que se sentían felices. Los seguimos acompañando como lo hemos hecho a través de la oración", manifestó Brenes.



El papa Francisco dijo el domingo estar "preocupado" y "entristecido" por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Álvarez.



"No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto", agregó, y "también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos".



Entre los liberados y expulsados de Nicaragua esta semana hay exaspirantes presidenciales, periodistas, excomandantes guerrilleros sandinistas, exministros y exdiplomáticos.



Todos ellos fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, en momentos en que Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.



El sábado miles de personas marcharon en Managua para mostrar su apoyo a la decisión del presidente Daniel Ortega de excarcelar y expulsar a Estados Unidos a los opositores, acusados de "traidores a la patria".

