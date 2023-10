Candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentan en acalorado debate

Los candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentaron este domingo en el debate previo a las elecciones del 22 de octubre, con acusaciones mutuas sobre corrupción y mal manejo de la economía, y con fuertes reproches al aspirante ultraderechista Javier Milei, favorito de los sondeos.

El ministro de Economía Sergio Massa, candidato de la coalición peronista Unión por la Patria (centro-izquierda) acusó a Milei, un economista liberal y antisistema, de promover la esclavitud con sus propuestas sobre desregulación del mercado laboral.

A su vez, la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, aseveró que la propuesta de Milei para dolarizar la economía se haría "con salarios de hambre".

Exministra de Seguridad, Bullrich también lo criticó por su posición en esa materia. "Milei quiere liberar las armas, y las armas liberadas caen en manos de los delincuentes", lanzó.

Con un discurso en contra de lo que llama la "casta política chorra (ladrona)", Milei ha resultado la sorpresa de esta campaña electoral. En las primarias del 13 de agosto obtuvo la mayor votación (29.8 %) y las encuestas lo colocan en primer lugar para la elección de octubre, aunque con una probable segunda vuelta el 19 de noviembre.

"Ellos no pueden ser la solución al problema, porque ellos son el problema", aseveró este domingo sobre los demás candidatos.

Argentina atraviesa una grave crisis económica, con inflación de más de 120 % anual y una pobreza de 40 %.

- Cambio climático -

El de este domingo fue el segundo debate de los cinco candidatos y giró en torno a la producción y el trabajo, la seguridad, y la protección del medioambiente.

Sobre ese punto, Milei enfatizó que "no vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia".

"No niego el cambio climático. Digo que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas, este es el quinto punto del ciclo. La diferencia es que en los cuatro anteriores no estaba el ser humano. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático lo único que buscan es recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben 'papers' de cuarta".

Acusado de machista, Milei fue interrogado por la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sobre su posición ante los crímenes de femicidio. "Igualdad ante la ley", respondió.

El debate también se caldeó entre Massa y Bullrich, quienes se disputarían el pase al balotaje, según los sondeos.

"Hay dos millones de pobres más en el año que llevas en el gobierno (...) El país entero se pregunta ¿cuándo van a dejar de afanar (robar)?", lo increpó Bullrich.

"No alcanza con gritar para corregir la mala performance que estás haciendo", replicó el ministro.

Para ganar en primera vuelta se requiere 45 % de los votos o sino 40 % y una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo candidato.

De no obtener nadie ese resultado, habrá una segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. La toma de posesión está prevista el 10 de diciembre.

