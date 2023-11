Argentina: ellas con Massa, ellos con Milei

Natalia y Alexis son hermanos. En la segunda vuelta de las presidenciales ella votará al peronista Sergio Massa. Alexis, Javier Milei.

A Natalia, el ultralibertario le despierta asociaciones con los años 90, la crisis y el estallido social de 2001. No comprende cómo su hermano apoya a un candidato como Milei.

Natalia Laube es periodista y reconoce abiertamente que votará a Massa mientras no entiende cómo su hermano lo hará por Milei. "Puedo entender el enojo, puedo entender el hastío que generó la clase política puedo entender que mi hermano y sus amigos han visto durante años quejarse de los políticos que casi no vieron una argentina pujante y están hartos(...)Sobre todo me resulta rarísimo escucharlo a él, que es una persona dialoguista, super amorosa, super solidaria, suscribiendo a una persona que me parece violenta".

Alexis no aprueba la propuesta de dolarización de Milei y rechaza las posiciones revisionistas de la ultima dictadura militar. Pero no comparte los temores de Natalia.

"Lo que sí bueno me resulta raro como ella teniendo los años que tiene y viviendo todo lo que vivió en este país con distintos gobiernos pueda seguir bancando a alguien que está presente en el gobierno en el que estamos. Resumiendo no me cambia la idea de lo que vote ella, yo la quiero por lo que es, no por su partido".

Unidos pese a las diferencias

El tema toca de cerca a Juan Elman. El periodista, a punto de graduarse en Ciencia política, estudia el fenómeno de las nuevas derechas radicales. Y el caso de la familia de su primo, con intensas discusiones entre padre e hijo, le sirvió para analizar la cuestión generacional en el popular podcast El Hilo.

"Estamos viendo en esta elección, en este ciclo político una suerte de conflicto generacional muy fuerte donde hay familias en las que los representantes más jóvenes votan a Milei que es algo que se condice con la tendencia que estamos viendo a nivel general, que los jóvenes votan más a Milei", señala Elman.

Aquí la situación es la opuesta. Cristian no es peronista pero considera al candidato Massa como el "mal menor". Su padre jamás votaría al peronismo – un rechazo que parece ser la segunda dimensión relevante en las elecciones de este domingo.

"No, para mí la elección de mi hijo hacia Massa me molesta terrible porque hay toda una historia detrás de Massa y del kirchnerismo y del peronismo que es inaceptable (...) Pero no cuestiono su decisión porque es una persona grande que tiene su derecho de elegir", asegura Juan Carlos, quien tiene decidido votar por Javier Milei.

La relación entre ambos es excelente pese a las diferencias políticas. A diferencia de lo que ocurre en otras familias, Cristian no se propuso disuadir a su padre. "Y si gana Massa le invito una pizza con moscato y lo hago peronista", bromea Cristian al referirse a la intención de voto de su padre.

No habrá mucho tiempo para festejos en un país con inflación récord y atravesando múltiples crisis. Y está por verse si el próximo presidente apostará a una sociedad menos dividida, que discuta sus diferencias en calma.