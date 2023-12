Los alumbrados de Medellín atraen a miles en Navidad

9 millones de luces led, 650 km de cables de conexiones con luz y el trabajo de cientos de personas durante un año entero forman los alumbrados de Medellín, Colombia, una serie de estructuras gigantes que se exhiben en Navidad, en diciembre y en enero y que atraen a miles de turistas.

El espectáculo de luces comienza a las 6 de la tarde y todos los días son miles los que vienen a verlo. Los adornos gigantes se conocen como los "alumbrados" - Las 26,000 figuras de luces led son resultado del trabajo de 200 mujeres que, como Lina, ya están construyendo los adornos del próximo año.

Lina Durán es una de las 200 personas que traba durante meses para lograr que la magia de la Navidad se convierta en un espectáculo de luz y color, con orgullo cuenta lo que siente cada vez que las luces se encienden: "Cuando la gente muestra y dice: "wow, que técnica, tan perfecto, no les falta sino moverse para que queden". Ay, a mí me provoca decirle a todo el mundo: "esto lo hago yo. Ay, venga, es que yo lo hice". A mí me provoca, créame. Y es algo que me sucede cada que voy. Vuelvo y le digo, cada que voy al paseo del rio me gustaría decirle a todo este mundo de gente, porque esto está así, lleno de personas, decirles que yo lo hice, y saber que todo eso que ellos ven tan maravilloso lo construye uno con sus manos".

Lina entró a trabajar en los alumbrados de Medellín después de que una operación militar dejara, en 2002, una huella imborrable en su barrio. ((Luego se supo que en la operación trabajaron en conjunto fuerzas del ejército y grupos paramilitares. El trabajo que Lina y sus colegas realizan durante todo el año es puesto en la avenida del río por centenares de operarios de la ciudad.

Este espectáculo de luces comenzó a exhibirse desde hace 56 años, cada año la instalación y su fabricación se hace cada vez más desafiante.