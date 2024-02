México aprobó a finales de 2023 una de las legislaciones más avanzadas del mundo para combatir la violencia vicaria, una forma de violencia de género que podrá sancionarse con hasta 5 años de cárcel.

Sulema Suástegui es víctima de la llamada violencia vicaria, en que la pareja busca ocasionar daño a la mujer a través del uso de los hijos, cuenta cómo su antigua pareja ha vuelto su vida un calvario. "Llevo un año en el que no he recibido llamadas, no sé nada de mi niña y no tienen ni la más mínima pista de dónde pueda estar esta persona, que es su papá de mi niña. Han sido días de llorar", comentó.



En 2022 en México se registraron cerca de 8,000 casos de violencia vicaria, un 167 % más que el año anterior. Este maltrato está mucho más extendido de lo que indican esas cifras, pero incluso las propias víctimas lo desconocen. El nuevo marco legal, cuando se apliquen las modificaciones a los códigos penales estatales, servirá para concientizar a la sociedad y a las instituciones.



La Secretaría de la Mujer capitalina ya ha creado una célula especializada que ha atendido más de 1,000 casos y ha recuperado a 62 menores secuestrados por su padre.