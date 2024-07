Desazón entre la diáspora venezolana en Colombia tras las elecciones del domingo en su país. En varias ciudades, simpatizantes opositores mostraron su rabia luego de que la autoridad electoral anunciara a Nicolás Maduro como ganador en unos resultados puestos en duda por buena parte de la comunidad internacional.

"No hay palabras para describir esta impotencia que sentimos ante un gobierno ladrón, un gobierno descarado, que no tiene bases para decir que ganaron nuevamente. En realidad mi preocupación es mi familia en Venezuela. No tengo palabras", asegura José Antonio, un venezolano residenciado en Bogotá.

"Tenemos que salir nosotros, todos los que están allá, a defender! Porque no es justo. Esa cantidad de votos a mi Maduro no me la va a meter, y a nadie! A nadie! A nadie!", afirmó Ricardo, un joven venezolano que vive en Cúcuta.

Colombia recibió a casi tres de los siete millones de venezolanos que en menos de una década han huido de la severa crisis económica que sufre el país. Solo unos 7,000 pudieron participar en los comicios, ante las trabas impuestas por la autoridad electoral para ejercer el voto desde el exterior.

"Queríamos libertad, ¿Libertad para qué? Para regresar a nuestra Venezuela, para poder estar con nuestra familia. Y de verdad que me siento decepcionado y defraudado demasiado con estos votos, estos resultados que delante los ojos del mundo, estos no eran los resultados" Las protestas de venezolanos contra el gobierno chavista se multiplicaron durante el día en varias ciudades de América, como Miami, México, Buenos Aires, Montevideo y Lima.