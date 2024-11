El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, durante la cumbre del G20 que se realizará en Brasil la próxima semana, anunció el sábado el vocero del gobierno, Manuel Adorni.

"El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20. Fin", escribió el portavoz de Milei en la red social X.

Líderes de las principales potencias económicas del mundo se darán cita en la cumbre del G20, que se realizará el lunes y el martes en Rio de Janeiro. Según la prensa local argentina, el encuentro entre Milei y Xi tendrá lugar el martes.

Milei, un economista ultraliberal que asumió en diciembre de 2023, dijo durante la campaña electoral que quería poner fin a las relaciones comerciales con China, segundo mayor socio comercial de Argentina después de Brasil.

"Nosotros no hacemos pactos con comunistas", afirmó varias veces.

Pero tras tomar posesión del cargo, agradeció "las felicitaciones y los buenos deseos" que recibió de Xi, adoptando un tono más conciliador hacia Pekín.

Recientemente, Milei definió al gigante asiático como "un socio muy interesante".

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", señaló a fines de septiembre en el programa de televisión de la diva argentina Susana Giménez.