María Corina Machado no tiene dudas que Edmundo González Urrutia asumirá como mandatario en Venezuela. "Todos sabemos quién es el presidente electo", dice la jefa de la oposición en una entrevista con la AFP desde la clandestinidad.

Machado, 57 años, reivindica la victoria de González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio y denuncia que el presidente Nicolás Maduro "robó" los comicios para asegurarse un tercer mandato.

"Al régimen lo único que le queda es el miedo", asegura. "Ya no tienen más, perdieron todo el apoyo popular, perdieron toda la legitimidad y están absolutamente aislados (...) El miedo que es insuperable es del régimen, que sabe que ya fue derrotado".

"Todos sabemos quién es el presidente electo, todos. Lo saben los venezolanos, lo saben las Fuerzas Armadas, lo sabe Maduro, lo sabe el mundo entero", insiste la dirigente en una videollamada.

El 10 de enero es la fecha de la investidura presidencial. Maduro tiene previsto asistir ese día al Parlamento, de abrumadora mayoría chavista, para jurar al período 2025-2031.

González Urrutia dijo que regresaría el 10 a Venezuela para asumir el poder.

"Un día a la vez", apunta no obstante Machado. "Edmundo González Urrutia se juramentará el día que corresponda en Venezuela".

Tras recibir asilo político en España, el opositor emprendió la semana pasada una gira internacional por Argentina, Uruguay y ahora Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden. Está previsto que viaje a Panamá y República Dominicana.

"Si hubiese cierta racionalidad, un mínimo de racionalidad, el régimen de Maduro habría iniciado un proceso de aceptación de esa realidad de transición porque cada día que pasa sus posibilidades de negociación se deterioran, no mejoran", señala Machado.

- "Vencer el miedo" -

Machado pasó a la clandestinidad el 1 de agosto, tras denunciar amenazas contra su vida y libertad. Llamó a manifestaciones para el jueves, una prueba para la convocatoria opositora, mermada tras el miedo inyectado con la represión de las protestas que estallaron después del anuncio de la reelección de Maduro en la madrugada del 29 de julio.

Se reportaron 28 muertos y casi 200 heridos, además de más de 2.400 detenidos en cárceles de máxima seguridad y acusados de terrorismo.

"Los venezolanos lo sabemos: si todos salimos, millones, ¿cómo pueden unos cuantos cientos o unos cuantos miles de personas armadas (arremeter) contra 30 millones de venezolanos? Y al final la única manera de ser libres es vencer el miedo", insiste.

¿Temor a ser arrestada? "Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico", responde. "Si a mí me pasa algo la instrucción es muy clara (...), nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad".

Sobre Machado no reposa orden de captura o recompensa como por González Urrutia, por quien el gobierno de Venezuela ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a su captura.

"Yo me pregunto por qué no ofrecen nada por mí, ¿no te parece un poco discriminatorio?", ironiza.

- "Bajar las armas" -

La oposición ha hecho innumerables llamados a la Fuerza Armada para que reconozca a González Urrutia como ganador de las elecciones y futuro "comandante en jefe".

La jerarquía militar ratificó el lunes "lealtad, obediencia y subordinación" a Maduro, quien ha multiplicado el poder de los uniformados en el gobierno.

"En los últimos meses hemos visto como más y más ciudadanos militares se resisten a la represión de un pueblo desarmado", sostiene Machado. "Lo que tienen que hacer es bajar las armas. Aquellos que están siendo amenazados para disparar a la gente, simplemente bajar las armas".

Y "esos poquitos que pueden estar beneficiándose" del poder "saben que este es un sistema que no es sostenible".

Asegura además que "muchísimos" integrantes del gobierno se han acercado a la oposición para negociar. "En muchos niveles".

"Todas estas amenazas y este despliegue de armas, y este lenguaje soez y agresivo está dirigido para quienes ellos saben que en este momento están dispuestos a dejar el régimen".