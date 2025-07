La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños apropiados durante la dictadura argentina (1976-1983), anunció este lunes el hallazgo del nieto 140 y reclamó más apoyo del Estado para encontrar a unos 300 que aún restan ser identificados.

- Nieto hallado -

"Confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y al trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo, pero la búsqueda no puede ser en soledad", dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en conferencia de prensa en el Espacio de la Memoria de Buenos Aires.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/edit-0000245720still1040-615b03a0.jpg Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, y Adriana Metz Romero, hermana del rastreado Nieto Nº 140, gesticulan durante una conferencia de prensa en la Casa de la Identidad en Buenos Aires el 7 de julio de 2025. (AFP)

Junto a Carlotto se presentó Adriana Metz Romero, hermana mayor del nieto recuperado, de quien reveló que vive en Buenos Aires y tiene 48 años.

Ambos son hijos del matrimonio que conformaban Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados de la casa familiar el 16 de diciembre de 1976 en Cutral-Có, provincia de Neuquén (1,400 km al sur de Buenos Aires), y que siguen desaparecidos.

Adriana, entonces de 1 año, quedó al resguardo de vecinos hasta que fue recogida por sus abuelos paternos. Graciela tenía 24 años y cursaba el quinto mes de embarazo al momento de su secuestro. Testigos dieron datos sobre su tortura en dos centros clandestinos de detención, primero en Neuquén y luego en Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires, donde dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977.

"Ahora ya sé adónde está mi hermano. "De acá en más es todo ganado para la familia Metz Romero", dijo Adriana, que llamó a "seguir en la búsqueda colectiva por los 300 que nos faltan a todos".

A su turno, Carlotto, de 94 años, dijo estar feliz por el hallazgo y lamentó la política del presidente ultraliberal Javier Milei, que con sus recortes de presupuesto ahoga financieramente a organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), cuyas muestras de ADN permitieron la identificación de este nuevo caso.

La organización solicitó la derogación del decreto de Milei que avanza sobre la autarquía del BNDG, frenado por una presentación judicial de Abuelas.

"No hay dinero para nada, no nos dan un centavo y no creo que lo vayan a dar, ojalá me equivoque, pero ya sabemos con quién estamos", dijo en alusión a Milei.

El anterior hallazgo había ocurrido en enero y se trató de la hija de una mujer de 25 años secuestrada en 1977 en Buenos Aires cuando estaba embarazada de 6 o 7 meses, que dio a luz durante su cautiverio y sigue desaparecida.

En diciembre de 2024 se había comunicado el hallazgo del nieto 138, y el 137 en septiembre en el marco de una campaña de Abuelas de permanente búsqueda.

- Derecho a la intimidad -

La restitución fue posible gracias a los datos aportados por una denuncia anónima, informó la organización.

"Luego se resolvió convocarlo para saber si accedía al examen de ADN, accedió y se supo que es mi hermano", relató Metz Romero.

Si bien los detalles se mantienen en reserva, relató que tuvieron un primer contacto por videollamada y que resta conocerse personalmente.

"Fue el mismo Estado, a través del terrorismo de Estado, el que facilitó la apropiación de estos niños, por eso tiene que facilitar ahora la búsqueda", dijo al llamar a proteger al BNDG. "Estas 300 personas que falta encontrar forman parte de nuestra sociedad y deben poder hacer uso de su derecho a la identidad", agregó.

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo y funciona desde entonces como ente autárquico.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Milei ha propiciado varias medidas contra lo que ha definido como "el curro (robo) de los derechos humanos".

Entre otras, degradó a subsecretaría la Secretaría de Derechos Humanos y anunció el recorte del 30% de su personal.

También eliminó por decreto la unidad especial de investigación sobre niños desaparecidos en la dictadura, adscrita a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).