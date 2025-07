La jefa de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, llamó el lunes a una "organización clandestina" contra el presidente Nicolás Maduro, que celebró junto a miles de seguidores el aniversario de su cuestionada reelección y la victoria en los comicios municipales del domingo.

Maduro fue proclamado ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024 por el Consejo Nacional Electoral, que está acusado de servirle. La oposición liderada por Machado gritó fraude e insiste en que su candidato Edmundo González Urrutia resultó vencedor.

- Resistencia Clandestina -

"Maduro, tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela, y somos millones", lanzó Machado en un video en redes sociales desde la clandestinidad.

Las autoridades venezolanas ya acusaron a Machado de encabezar conspiraciones contra Maduro; casi 1,000 personas -incluidos dirigentes de su círculo más cercano- han sido detenidas desde el 28 de julio.

Machado llamó a "la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela". "Así como desobedecimos a la tiranía y los dejamos humillantemente solos el día de ayer, nos preparamos para la acción cívica el día que se requiera".

Se refiere a los llamados a la abstención que hizo después de la proclamación de Maduro: primero el 25 de mayo, cuando se renovó el Parlamento y se eligió a los gobernadores de los estados; y ahora este domingo, cuando se escogió a los alcaldes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/29/edit-0000041308still1192-d1f36086.jpg Consejo Nacional Electoral de Venezuela (AFP)

En ambos comicios el chavismo arrasó.

La oposición no llamó a protestar este lunes. Su gente está desmovilizada debido al temor a terminar en prisión.

El chavismo, por su parte, se concentró a las afueras del palacio presidencial de Miraflores para celebrar sus triunfos electorales y el aniversario del fallecido Hugo Chávez.

"Basta de fascismo, no más conspiraciones, no más llamados a intervenciones extranjeras, no más guerra económica, basta de fascismo, basta de violencia. "Venezuela lo que quiere es trabajo, prosperidad, avanzar por el camino de la unión", dijo Maduro.

Machado volvió a pedir el apoyo de los militares, que a menudo juran lealtad absoluta a Maduro. "No deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema, prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio".

Un oficial en retiro que llegó a ocupar altos cargos en la Fuerza Armada dijo a la AFP que descartaba cualquier escenario de sublevación por el grado de miedo dentro de las filas castrenses.