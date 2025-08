El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió en primera instancia la máxima pena posible en una audiencia que duró más de seis horas, a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación "inmediata" para evitar que Uribe abandone el país.

El exmandatario (2002-2010) sustentó oralmente sus razones para apelar el fallo. La magistrada le dio plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos por escrito.

"En muchas ocasiones a lo largo de este juicio, la señora juez se refirió con animosidad a mi defensa (...) Aquí no hubo respeto por nosotros (...) aquí hubo sesgo", dijo Uribe, que rechaza un juicio que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Su partido Centro Democrático convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de "un hombre inocente".

El expresidente, que llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837,000 dólares.

Uribe es uno políticos más populares del país, con una imagen positiva que supera el 50% según encuestas, pero también es uno de los más controvertidos.

"¡Justicia arrodillada!", "¡Jueza corrupta!", gritaba el viernes una treintena de personas en las afueras del juzgado en Bogotá.

Otros aplaudían el fallo de Heredia. "Se siente que nuestra dignidad está siendo restituida", dijo a la AFP Edgar Velasco, de 41 años, con la voz entrecortada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/02/edit-0000471019still1223-0dec236a.jpg El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria (AFP)

- "De la peor manera" -

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del exmandatario contribuyó a darlo a conocer.

"Protesto enérgicamente", reaccionó Uribe. "Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia".

Tras la apelación formal el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

Pero en 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

- Impacto en la carrera presidencial -

El proceso contra Uribe se reavivó en 2024, tras la llegada de la fiscal general Luz Camargo, nominada por el presidente izquierdista Gustavo Petro.

Uribe y Petro chocan con frecuencia sobre este caso.

Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por "hostigamiento y calumnia" ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios.

Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.

Esta sentencia marca la carrera para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el Centro Democrático busca recuperar el poder. Su candidato líder en las encuestas, Miguel Uribe (que no es familiar del exmandatario), está grave en un hospital tras un brutal atentado a bala en junio.

Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario, dijo a la AFP que la condena podría llevar a "defender el legado de Uribe". Advirtió sin embargo, que esto podría focalizar el debate en el pasado y no en "lo que más preocupa al electorado en este momento".

Para la izquierda, señaló, es la oportunidad de "visibilizar un poco más a Iván Cepeda" ante la falta de un sucesor claro para Petro.

Cepeda, de 62 años, dijo esta semana en el canal de YouTube del periodista Daniel Coronell que siempre fue "reacio" a ser candidato presidencial, pero los últimos hechos lo "obligan a pensarlo".