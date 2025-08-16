×
VIDEO | Accidente de avioneta en Medellín deja dos heridos

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín informó en un comunicado que "no se presentó incendio en el sitio y que las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente"

    Una avioneta que transportaba a dos pasajeros se estrelló el viernes en una zona residencial de Medellín, cerca del estadio Atanasio Girardot, en Colombia.

    Las autoridades locales informaron que la aeronave con matrícula HJ428, cayó estrepitosamente en un parque.

    Expandir imagen
    Infografía
    Una avioneta que transportaba a dos pasajeros se estrelló el viernes en una zona residencial de Medellín (AFP)

    - Milagro aéreo - 

    John Freddy Muñoz Castaño, ayudó a sacar a uno de los pasajeros de la avioneta que se estrelló (13 segundos en español):

    "En la avioneta venían dos ocupantes, venía una muchacha y un señor. Gracias a Dios, quedaron con vida. En el momento de la situación, los sacamos y los pusimos más allá mientras esperábamos que llegaran las ambulancias."

    Un hombre y una mujer iban en la aeronave. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud para ser atendidos.

    El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín informó en un comunicado que "no se presentó incendio en el sitio y que las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente". 

