El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a "todo el pueblo" a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las "amenazas" de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!", dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las "bases populares de defensa integral", añadió el mandatario que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/edit-0000193327still1385-9965d709.jpg Tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela. (AFP)

- Tensión caribeña -

Maduro también indicó que se reunirá con "todo el sistema defensivo nacional" para ajustar planes.

Según una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos, tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4,000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que considera una organización criminal.