La policía de Colombia capturó a alias Mono Luis, hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció el viernes el presidente Gustavo Petro.

Según un video de la policía que mostró el mandatario, el hombre "lidera actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas" para el bloque liderado por Mordisco conocido como el Estado Mayor Central (EMC), compuesto por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Uno de los frentes del EMC es señalado por el ataque con un camión bomba que el jueves mató a seis civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país.

Los disidentes aumentaron su presión contra la fuerza pública desde que Mordisco abandonó el proceso de negociaciones de paz con el gobierno de Petro en 2024, tras un año de acercamientos.

Con su política de "Paz Total", Petro intenta desmovilizar mediante el diálogo a todas las estructuras criminales del país, pero críticos señalan que su gobierno fue indulgente con las organizaciones en medio de las negociaciones y descuidó a las fuerzas de seguridad.

Mordisco es el criminal más buscado del país y Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar. Según las autoridades, huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo.

Alias Mono Luis "salió de la zona de movilidad" de Mordisco con el propósito de "actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas", refirió la policía.

El hombre fue detenido por una decena de agentes de fuerzas especiales con cascos tácticos y fusiles automáticos en una casa de campo del municipio de El Peñón, en Cundinamarca (centro).

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros, paramilitares y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El viernes, el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorrió la zona del atentado del jueves en Cali y anunció que reforzará una unidad élite para capturar a objetivos de alto valor en el suroeste del país, uno de los principales bastiones de Mordisco.