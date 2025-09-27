Dos mujeres jóvenes y una adolescente torturadas y asesinadas cerca de Buenos Aires fueron despedidas este viernes por familiares y amigos, en un caso que la policía vincula al narcotráfico y cuya atroz ejecución fue transmitida por Instagram a un grupo cerrado.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en una vivienda en la periferia sur de la capital argentina, tras haber desaparecido el viernes de la semana pasada.

Decenas de personas acompañaron en la mañana la procesión hasta el cementerio donde fueron enterradas Brenda y Morena en Lomas de Zamora, a unos 25 Km al sur de Buenos Aires. El sepelio de Lara tuvo lugar una veintena de kilómetros más al oeste.

"Sabíamos que a las nenas, por el tiempo que pasaba, nunca las íbamos a encontrar vivas", dijo a la AFP Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, que eran primas.

"Entré adonde estaban los dos cajoncitos, uno al lado del otro, y ahí pude llorar más y les prometí a ellas que iba a seguir averiguando quiénes fueron que hicieron eso, porque destrozaron los cuerpos. Velar un cuerpo de un familiar con el cajón cerrado para mí es muy penoso, muy penoso", añadió.

Organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron a manifestaciones en todo el país para la tarde del sábado con el lema "no hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios".

Dos mujeres y dos hombres permanecen detenidos por el caso y el jueves se negaron a declarar, según medios locales.

Los cuatro enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", dijo a periodistas el abogado de la familia de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

El letrado agregó que la familia de Lara Gutiérrez recibió amenazas de muerte anónimas, por lo que presentará una denuncia y pedirá protección policial.

- Contexto marginal -

"Estuvieron en el momento equivocado con la gente equivocada y no más que eso. No tenían nada que ver", dijo a la AFP Federico Celedón, primo de Morena y Brenda. "Quizás iba dirigido para otras personas, añadió.

Celedón, de 26 años, dijo que Brenda tenía un hijo de un año que quedará ahora al cuidado de sus abuelos.

Decenas de referentes políticas, activistas y actrices repudiaron el triple crimen, reclamaron por el fin de la violencia machista y una justicia con perspectiva de género.

"Un abordaje con perspectiva de género implica tener en cuenta que estamos hablando de tres mujeres muy jóvenes, una de ellas de 15 años, a quienes según señalan las distintas versiones se las convocó a un evento vinculado al trabajo sexual, prostitución", dijo a la AFP María Eugenia Ludueña, directora del medio independiente Presentes, que visibiliza temas de género y diversidad.

Las tres jóvenes se habrían encontrado con sus asesinos engañadas con una oferta de trabajo sexual, informó la prensa con fuentes anónimas.

"Es un triple femicidio porque se aprovechan de las mujeres que inevitablemente tienen que recurrir a este trabajo para sobrevivir", dijo Celedón. "Fueron víctimas de un sistema que no les dejó otra opción que acceder a esta clase de trabajo".

Ludueña también sostiene que se debe señalar el contexto del cual provienen las tres víctimas: "Vivían en un complejo habitacional en La Tablada", un barrio marginal de la periferia de Buenos Aires, donde "el Estado está en retirada hace muchos años".

El combo es explosivo. "La falta de trabajo y la crisis económica que vivimos hoy afectan también más a las mujeres. Por otro lado, permiten florezcan otros poderes desde las redes de la ilegalidad", remarcó Ludueña.

- "Disciplinamiento" -

El crimen causó especial conmoción cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó el miércoles que la sesión de asesinato y tortura había sido transmitida como "disciplinamiento" para 45 personas por Instagram.

Los criminales habrían cortado dedos, arrancado uñas, golpeado y asfixiado a sus víctimas mientras tenía lugar el video en vivo, informaron medios locales citando fuentes de la investigación.

Durante la transmisión, el jefe del grupo narco habría dicho: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga", relató Alonso.

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal. El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: "Todo puede ser".

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de unos 23 años, está prófugo y con pedido de captura.