Dos personas adultas y una menor murieron soterradas luego que un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias sepultó su vivienda en la provincia de Alajuela, noroeste de Costa Rica, informó este domingo la Cruz Roja.

El suceso fue reportado a cuerpos de socorro en la noche del sábado, luego de intensas lluvias que se registraron en la localidad de San Ramón,m en Alajuela.

"Tras más de cinco horas de intensa búsqueda y labores de rescate, logramos recuperar los cuerpos" de "dos personas adultas y una menor" que "fueron localizadas sin signos vitales en el lugar", señaló la Cruz Roja en su canal de WhatsApp.

Otras tres personas que se encontraban en la vivienda al momento del deslizamiento de tierra lograron salir del lugar "por sus propios medios", indicó el cuerpo de socorro.

Según un informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Costa Rica se encuentra actualmente bajo una "amplia inestabilidad atmosférica" causada, entre otros factores, por la influencia de una onda tropical, lo que "favorecerá fuertes aguaceros" en distintas regiones del país.