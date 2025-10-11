La empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, firmó una carta de intención para construir un mega centro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia argentina, el primero de su tipo en América Latina, anunció este viernes el gobierno de Javier Milei.

El proyecto bajo el nombre de Startgate Argentina y en sociedad con la empresa local Sur Energy, supondrá una inversión de 25,000 millones de dólares, precisó la presidencia en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/edit-0000112413still1666-0394b755.jpg Persona usa una aplicación con inteligencia artificial desde un teléfono. (AFP)

- Inversión histórica -

El proyecto se enmarca en una política de incentivos a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y aduaneros por 30 años que lanzó Milei en 2024 para sectores estratégicos.

El anunció fue realizado luego de una reunión que mantuvo Milei este viernes con directivos de OpenAI y Sur Energy.

El centro de datos se proyecta con una escala suficiente "capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW", sostuvo presidencia.

Ni su localización exacta ni la fecha de inicio del proyecto fueron informados.

El proyecto había sido adelantado por Sam Altman, director general de OpenAI.

El proyecto Stargate Argentina, con inversiones en varios países, implica unos 500,000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos.

En una reciente entrevista con la AFP, Fidji Simo, número dos de la empresa OpenAI, rechazó que las faraónicas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial puedan convertirse en una burbuja, y las definió como "la nueva realidad" para satisfacer la demanda de los usuarios.

"Se trata de una inversión masiva en la potencia de cálculo en momentos en que carecemos desesperadamente de ella para muchos usos que la gente quiere", dijo Simo.

"Creo que el mundo realmente va a cambiar y darse cuenta de que la potencia de cómputo es el recurso más estratégico", agregó.