La policía de Ecuador reportó el lunes dos ataques que dejan 14 muertos y 17 heridos, algunos con signos de tortura, en dos provincias costeras donde las bandas narco imponen un régimen de terror en su guerra por el tráfico de droga.

Punto estratégico para la distribución de cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de una veintena de bandas dedicadas al sicariato, la extorsión, el secuestro y el tráfico de droga en asocio con carteles internacionales.

El domingo Ecuador cerró un feriado de cuatro días violento con un crimen que dejó cuerpos torturados y distintos ataques a disparos en medio de un partido de fútbol barrial.

La policía informó del hallazgo de ocho cuerpos en una zona rural de la localidad de Buena Fe, en Los Ríos (suroeste).

Los fallecidos, cuatro hombres y cuatro mujeres, tenían "señales de tortura", las manos atadas con cinta adhesiva y "sus cabezas envueltas con fundas de color negro", según el parte policial.

Medios locales señalaron que las víctimas eran parte de un grupo de 12 personas que viajó desde Quito. El resto, una anciana y tres niñas, está desaparecido.

Tres de los fallecidos tenían antecedentes penales por tráfico de droga.

Más temprano la policía informó de un ataque armado en Guayaquil, capital de Guayas. Hombres armados dispararon a mansalva durante un partido de fútbol barrial y dejaron seis muertos y 17 heridos, de acuerdo con un informe policial. Entre los heridos hay tres menores de edad que asistían al evento deportivo.

La policía atribuyó la matanza a integrantes de la banda Freddy Kruger.

El ataque ocurrió el domingo hacia las 23H00 locales (04H00 GMT del lunes). "Entre seis y siete personas" bajaron de cuatro motos y dos camionetas y "realizaron los disparos", señaló a la prensa el coronel de la policía Carlos Fuentes.

Los uniformados recogieron al menos 85 evidencias balísticas que corresponden a pistolas y fusiles. Los heridos presentan disparos en sus piernas, costillas y tobillos.

Pese a la política de mano dura contra el crimen impulsada por el presidente Daniel Noboa, Ecuador registró en el primer semestre del año más de 4,600 homicidios, uno de los comienzos de año más violentos.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024.