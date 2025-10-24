<app-viewer-title></app-viewer-title>

El ministro de Defensa de Venezuela dijo el jueves que cualquier operación de la CIA contra su país "fracasará", luego que el presidente Donald Trump autorizara operaciones de inteligencia contra objetivos del chavismo.

Estados Unidos desplegó en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales para operaciones militares que llevaron al bombardeo de lanchas "narcoterroristas" procedentes de Venezuela.

Venezuela asegura no obstante que se trata de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Trump autorizó la semana pasada las operaciones encubiertas.

"Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo", dijo el ministro Vladimir Padrino. "Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará".

Padrino supervisó una nueva ronda de ejercicios militares en estados costeros de Venezuela.