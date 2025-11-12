Bombardeos del ejército de Colombia contra un enclave guerrillero en la Amazonía dejaron 19 muertos pertenecientes a las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron el martes altos mandos militares.

El presidente izquierdista Gustavo Petro anunció el lunes en X que ordenó "el bombardeo y la disolución militar" de esta organización comandada por alias Iván Mordisco tras frustrados intentos de negociar la paz.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en una rueda de prensa que las operaciones se realizaron en "la madrugada del 10 de noviembre" y dejaron "19 terroristas muertos", una persona capturada, tres menores de edad rescatados y abundante material militar incautado.

¿Cómo se desarrolló la ofensiva militar en la Amazonía?

La ofensiva aérea fue ordenada "ante un ataque inminente de esas estructuras a los soldados" desplegados en tierra en la zona, agregó Cubides.

Mordisco es el jefe máximo de una estructura disidente de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), conformada por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno colombiano en 2016.

El golpe militar significa un respiro para Petro, en momentos de mucha presión por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump le impuso sanciones financieras y revocó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antinarco por considerar que el gobierno izquierdista no hace suficiente para frenar la producción de cocaína.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, a Petro también le llueven críticas de la oposición que lo considera indulgente con las mafias en medio de su apuesta fallida por desmovilizar a los grupos armados a través de negociaciones.

¿Qué implicaciones políticas tiene el golpe militar para el gobierno de Petro?

El desarme de las FARC dejó en los territorios remotos de Colombia un vacío de poder que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles.

Las organizaciones ilegales se han fortalecido desde entonces con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.

Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Sus milicianos se disputan el territorio amazónico con otra disidencia al mando de alias Calarcá.