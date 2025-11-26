Después de 13 años de relación y estando embarazada, Majo descubrió que su marido la había grabado a escondidas a ella y a otras mujeres con quienes mantenía relaciones íntimas.

En el disco duro también había videos de cámaras ocultas en el baño, que captaban a amigas o familiares.

El shock fue tal que Majo puso en riesgo su vida y la de su bebé.

"Como a los 15 días que me enteré de todo esto buscaron a una psiquiatra prenatal porque yo estaba muy mal. Mi familia estaba muy preocupada por mí porque estaba en un estado muy delicado y sin embargo a veces me he encontrado por parte de la justicia con ese tipo de comentarios, que me digan: tú no tienes ansiedad ni depresión", señala María José Muñoz, sobreviviente de violencia digital.

Cifra en aumento

Más de 10 millones de mexicanas han sufrido este tipo de violencia digital. Según alertó la ONU, es una amenaza creciente en el país. Este mes, más de cuatrocientos adolescentes de una Secundaria de Zacatecas denunciaron que uno de sus compañeros habían creado material pornográfico con ayuda de la Inteligencia Artificial.

La masividad que permite esta tecnología, y su fin de mercantilización, tienen un impacto aún más dañino en las mujeres y dificultan la persecución del delito. Lo explican

"En estos mercados de explotación sexual digital, la mayor responsabilidad a nivel de mercado porque ya estamos hablando de un tema macro, viene por parte de las plataformas", explica Fernanda Medellín, integrante Red Latinoamericana de Defensoras Digitales.

Reformas que no alcanzan

En 2020, en México se lograron una serie de reformas legislativas y penales, conocidas como Ley Olimpia, que visibilizaron esta forma de violencia y la tipificaron con sanciones hasta de cárcel. Sin embargo, la impunidad sigue siendo enorme y por eso tan sólo se denuncian un 12 % de esas agresiones en el entorno digital.

"A mí no me interesaría tanto que una fiscalía se dedicara a encontrar quién generó esa imagen, sino una respuesta oportuna que retirara la imagen de las redes y que no pudiese ser circulable y que entonces la víctima y el daño que se le hizo, se le pueda reparar. Sabemos que las fiscalías están rebasadas, hay una reforma a las fiscalías que estamos esperando desde el sexenio pasado", indica Silvia Soler, directora interina Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

En el caso de Majo, el juez perdió el disco duro, la han revictimizado, han aplazado citatorios... un desgaste de un año y medio que sólo ha sido capaz de soportar para proteger a su hijo e impedir que conviva con su ex-marido.

Ha emprendido este proceso legal con ayuda de colectivas feministas. Y ha decidido compartirlo para dar coraje a otras mujeres, aunque tiene claro que nunca habrá reparación para este tipo de violencia.

"Sí creo que es algo que te marca de por vida. El hecho de borrar los videos es algo que no se puede hacer al 100 %, porque si esos videos ya fueron distribuidos, no sabes cuántas personas ya los tienen en su poder. Entonces no hay una manera de poder llegar a todos esos agresores, porque también son agresores", reflexiona Maria José Muñoz.

La violencia digital ha sido reconocida como una amenaza a los derechos humanos fundamentales de las mujeres.