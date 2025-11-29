Entre ovejas y plásticos los hermanos Pillajo ajustan el invernadero. Llevan años construyendo el negocio familiar: un cultivo de flores con 4 variedades que se exportan a Norteamérica y a Europa.

Miles de familias del lugar le han apostado al negocio y han llenado las montañas circundantes del volcán Cayambe de invernaderos para flores.

"Es un emprendimiento que la mayoría de personas optó porque, como usted sabe, aquí en Ecuador no hay empleo. Por ejemplo, yo tengo una maestría y trabajo aquí porque no tengo trabajo, he tratado de conseguir, pero como no tengo. Todos en mi familia somos profesionales, pero como no tenemos optamos por tener las flores y y nos va bien, la verdad", asegura Blanca Pillajo.

El éxito económico de los pequeños productores es un fenómeno relativamente reciente. Entre otros factores, la dolarización permitió a empleados de los grandes cultivos tener sus propios invernaderos, según explica el exalcalde Diego Bonifaz.

" Hay una gran producción de los campesinos que antes eran considerados los más pobres del Ecuador, que ahora les va, yo diría, bastante bien. Trabaja toda la familia y entonces pueden producir flor muy barata", señala Bonifaz.

La mayor demanda mundial tras la pandemia y la caída de producción de flores en Europa por el costo energético también impulsaron el crecimiento del negocio en Ecuador, donde hasta hace poco no había controles sobre el uso de químicos en los cultivos.

Mientras el auge continúa, Tabacundo y Cayambe le seguirán apostando a las flores de exportación.