El candidato derechista Salvador Nasralla denunció este lunes un "robo" en las elecciones presidenciales de Honduras a favor de su rival conservador Nasry Asfura, quien es apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Nasralla, presentador de televisión de 72 años del Partido Liberal (PL), lanzó su acusación cuando el escrutinio está por concluir y Asfura lo aventaja por poco más de un punto porcentual.

"Esto es un robo", escribió Nasralla en X, al denunciar una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente este lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían.

Con 98 % de las actas contabilizadas, Asfura, empresario de la construcción de 67 años y abanderado del Partido Nacional (PN), sumaba 40.57 % de los votos frente a 39.10 % de Nasralla, de acuerdo con el escrutinio, que se ha visto interrumpido varias veces por problemas técnicos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aun cuando el conteo de las elecciones del 30 de noviembre está por terminar, faltan revisar 2,749 actas de votación con "inconsistencias", sin que el CNE haya informado a cuántos votos corresponden y cuándo concluiría ese proceso.

Nasralla aseguró que su partido obtuvo 20 % más de votos que el de Asfura, por lo que exigió un "conteo voto por voto" de las actas que a su juicio muestran un "patrón de fraude donde no se usó el (reconocimiento) biométrico y escribieron las actas a su antojo".