La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, afirmó este miércoles que la prioridad de su madre "fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar".

¿Qué dijo la familia de María Corina Machado sobre su ausencia en Oslo?

En la clandestinidad desde agosto de 2024, Machado consiguió salir de Venezuela y está camino a Oslo, pero no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija en su lugar.

"Mi madre hizo todo para estar aquí y viene en camino. Su prioridad fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar", dijo Ana Corina Sosa Machado a un periodista de la AFP en inglés.

"Estoy increíblemente agradecida porque lo más probable es que tenga la oportunidad de darle ese abrazo que hemos estado esperando durante dos años", agregó.

María Corina Machado, de 58 años, no ha aparecido en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Además de Ana Corina Sosa, que recogió el premio y pronunció el discurso en su lugar, en la ceremonia asistieron la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos.

Clara Machado, hermana menor de la galardonada, contuvo el llanto cuando afirmó feliz que "en pocas horas" esperaba abrazarla.

"Perdón las lágrimas, pero es que ha sido esto muy conmovedor, y se sintió la energía del mundo ahí presente. Creo que el comité del Nobel entiende a qué nos estamos enfrentando, y ese reconocimiento nos llena de una nueva esperanza. Vamos a ser libres", aseveró a AFP en español.

Reconocimiento del Comité Nobel y contexto político en Venezuela

Desde el lunes, los familiares presentes en Oslo y otros miembros de su entorno aseguran desconocer "el periplo de María Corina", aunque estaban convencidos de su llegada.

El Comité Nobel otorgó en octubre el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.