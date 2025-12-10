×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
María Corina Machado
María Corina Machado

VIDEO | María Corina Machado debería llegar a Oslo el miércoles por la noche, según el Instituto Nobel

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz y pronunció el discurso en su nombre

    La opositora venezolana María Corina Machado, que recibió en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a la AFP el director del Instituto Nobel.

    Machado "se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

    Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio y pronunció el discurso en su nombre. Está previsto un encuentro y rueda de prensa con el Primer Ministro Noruego el día jueves 11.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.