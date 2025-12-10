La opositora venezolana María Corina Machado, que recibió en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a la AFP el director del Instituto Nobel.

Machado "se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio y pronunció el discurso en su nombre. Está previsto un encuentro y rueda de prensa con el Primer Ministro Noruego el día jueves 11.