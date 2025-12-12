El candidato de extrema derecha a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, prometió "un shock de esperanza" tras años de "caos, desorden e inseguridad", al cerrar su campaña para el balotaje del domingo tras un vidrio blindado.

Amplio favorito frente a la izquierdista Jeannette Jara, Kast escogió la ciudad de Temuco, en el sur del país, para un último baño de masas.

Unas 5,000 personas se reunieron en una plaza de la ciudad donde ondearon banderas chilenas y corearon: "¡Se siente, se siente Kast presidente!".

Kast salió al escenario junto a los colaboradores más cercanos de su campaña electoral y pronunció su discurso detrás de un vidrio blindado.

"Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza", afirmó.

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de la población (63 %), según una encuesta de Ipsos de octubre. Junto a la inmigración irregular, el tema domina la campaña electoral.

Es la tercera vez que este abogado de 59 años se lanza a la presidencia.

El candidato derechista quedó segundo en la primera vuelta del 16 de noviembre, detrás de Jara. Pero todas las encuestas anticipan su victoria por amplio margen en el balotaje el 14 de diciembre.

"En marzo (cuando debe asumir el nuevo gobierno) va a haber un shock de esperanza", prometió el candidato.

- Bastión electoral -

Temuco es la capital de la región de la Araucanía y está ubicada a unos 800 km al sur de Santiago.

Concentra a la gran mayoría de las comunidades mapuche, la mayor etnia chilena, y registra frecuentes ataques incendiarios atribuidos a grupos indígenas radicales que reclaman tierras o a bandas de robo de madera.

Uno de sus votantes en el acto de campaña, el abogado Víctor Badilla, de 39 años, aseguró que Kast "es la mejor opción" para Chile debido a "la inseguridad".

"La gente tiene muchas necesidades. Económicamente hemos disminuido considerablemente nuestra calidad de vida y yo creo que (Kast) es la mejor opción que puede tener nuestra región de la Araucanía", dijo a la AFP.

Marisol Mardones, de 53 años, votará en cambio por Jara. "Pienso que es la persona más idónea para gobernar" y tiene un programa que defiende las pensiones y "nos ayuda a nosotros, al pueblo", indicó esta chofer de Uber de Temuco.

Jara es abogada y administradora pública. Una de sus principales promesas es aumentar el salario mínimo a casi 800 dólares, 250 dólares más que el actual.

Kast escogió Temuco para el cierre de su campaña porque la región se ha convertido en un bastión electoral del Partido Republicano. Eligió un senador y dos diputados en las pasadas parlamentarias.

La Araucanía, según Kast, es una zona "golpeada por el miedo, el terror y el vandalismo".

"La gran mayoría de las personas de la región quieren paz, y eso es lo que nosotros vamos a traer", agregó.

- Temor a la delincuencia -

Cuando terminó su discurso, Kast salió del cubículo blindado para tomarse decenas de selfies con sus adherentes.

En su programa de gobierno, el candidato promete combatir el crimen a través de la detención y expulsión de casi 340,000 migrantes indocumentados que viven en Chile.

Su propuesta incluye levantar un muro en la frontera con Bolivia, abrir una zanja y desplegar 3.000 militares para frenar los ingresos de migrantes.

Si resulta electo electo se convertirá en el presidente más a la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.