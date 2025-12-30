El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, se encuentra "estable" tras un nuevo procedimiento médico realizado este lunes contra sus crisis de hipo y los médicos estiman que regresará a la cárcel el 1º de enero.

Bolsonaro, de 70 años, fue sometido durante cerca de una hora en un hospital de Brasilia a un bloqueo anestésico de un nervio que controla el diafragma, por su lado izquierdo. El sábado le habían practicado el mismo tratamiento del lado derecho.

La corte suprema sentenció al líder de la derecha brasileña a 27 años de prisión por tramar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

"Si no hay nuevas complicaciones o problemas, se quedaría aquí hasta el 1º (de enero)", dijo este lunes a periodistas el cirujano Claudio Birolini.

El médico explicó que "se necesitan al menos 48 horas para evaluar los resultados" del procedimiento y que Bolsonaro aún debe realizarse una endoscopia entre el martes y miércoles.

Situación legal y estado de salud del expresidente

El expresidente muestra ahora un "cuadro estable", según el cardiólogo Brasil Caiado.

Bolsonaro salió por primera vez el miércoles de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital DF Star, donde permanece internado.

Esa cirugía se realizó el jueves con éxito, pero sus médicos anticiparon entonces que podría necesitarse otro procedimiento de menor complejidad para tratar su hipo persistente.

Bolsonaro lidia desde hace años con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías mayores.

Ha pasado ya "nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario", dijo el sábado su esposa, Michelle Bolsonaro.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, deberá volver a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

La justicia rechazó el pedido de su defensa para que pueda cumplir la sentencia en prisión domiciliaria debido a su estado de salud.