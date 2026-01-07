Delcy Rodríguez pertenece desde hace años a la cúpula del Gobierno venezolano. Vicepresidenta desde 2018, recién se convirtió en la primera mujer al frente del país.

Hija del fundador del partido marxista Liga Socialista, también se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores.

Durante su etapa como vicepresidenta ejerció además como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, así como de Hidrocarburos, una posición clave en la potencia petrolera.

De ahí sus muchos contactos con la industria del crudo estadounidense y con Wall Street.

Supuestamente negoció con el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell.

Aún así, pesan sobre ella sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por supervisar la represión contra la disidencia en Venezuela.

No obstante, al contrario que a Maduro, Estados Unidos no le imputa cargos criminales.

Tampoco a su hermano, Jorge Rodriguez, igualmente miembro de la cúpula del gobierno de Maduro.

Presidente de la Asamblea Nacional, siempre se lo consideró como el gran estratega del régimen.

Jorge Rodriguez también ha sido uno de los principales negociadores en las conversaciones entre Washington y Caracas.

Poder militar

Otro miembro clave del gobierno es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Una de las figuras más fieles a Nicolás Maduro, lleva desde 2014 al frente de las Fuerzas Armadas del país. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico internacional.

Inteligencia, colectivos e incomodidad

Diosdado Cabello, ministro de Interior, es una de las personas con más poder en Venezuela y es reclamado por Estados Unidos por narcoterrorismo. Controla la Policía y los servicios de inteligencia. Cabello desempeñó varios cargos importantes en el gobierno, incluido el de vicepresidente. Su hermano Jose David también pertenecía al círculo más cercano de Maduro.