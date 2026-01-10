México busca "fortalecer coordinación" con EE. UU. tras nueva amenaza de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno busca mayor coordinación con Estados Unidos luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga. ( AFP )

"Le pedí ayer (jueves) al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco" del acuerdo binacional de seguridad, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum habló de este tema al responder a una pregunta sobre la comunicación telefónica que sostuvo el jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hablamos de muchos temas, de la situación de América Latina y la defensa de la soberanía", dijo la presidenta.

Relató que le explicó a su homólogo brasileño que México tiene un acuerdo de "entendimiento en el tema de seguridad" con Estados Unidos.

Declaraciones de Donald Trump sobre ataques a cárteles

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado "de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México", añadió Sheinbaum.

Trump dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin aclarar dónde ocurrirían ni dar más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista en Fox News.

"Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país", añadió.

México ha reforzado la cooperación con Estados Unidos en la frontera y ha extraditado en 2025 decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país.