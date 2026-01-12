El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno está trabajando bien con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que está dispuesto a reunirse con ella.

Rodríguez, exvicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, navega un delicado equilibrio en la relación con Washington y el ala más radical dentro del chavismo.

"Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser preguntado si planeaba reunirse con Rodríguez, Trump respondió: "En algún punto lo haré".

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado 3 de enero en medio de intensos bombardeos militares estadounidenses contra Caracas y otras ciudades venezolanas.

Inmediatamente fueron trasladados a Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, Rodríguez denunció una "agresión criminal". Pero aseguró que la enfrentará por la "vía diplomática" y que explora reanudar los vínculos con Washington.

Trump, por su lado, asegura que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta.

El mandatario estadounidense aseguró que tendrá control sobre las ventas de petróleo venezolano y que elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100,000 millones de dólares.

- Ansiedad por los prisioneros -

Los venezolanos aguardan ansiosos desde el el jueves, cuando el gobierno de Rodríguez anunció excarcelaciones de presos políticos.

Ese día comenzó la liberación a cuentagotas de prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

"Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!", dijo Trump en su plataforma Truth Social la noche del sábado.

"Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer", añadió.

Pese a que el gobierno interino de Venezuela prometió un "número importante" de excarcelaciones, solo ha liberado a unos 20 hasta ahora, entre ellos a varias figuras importantes de la oposición, según onegés.

Los grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1,200 presos por razones políticas en Venezuela.

La oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por motivos políticos, contabilizó el domingo al mediodía 17 excarcelaciones. Recuentos de otras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 21.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron la oposición y oenegés.

El Ministerio Público indicó el domingo que "sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento".

Familiares angustiados aguardan novedades frente a las cárceles. Realizaron vigilias con velas frente a El Rodeo I, a las afueras de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano en la capital que oenegés denuncian como un centro de torturas.

"Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos", dijo en la cárcel El Rodeo I a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

- ¿Rubio, presidente de Cuba? -

Trump ordenó el sábado una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos.

Aunque descartó por ahora una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, mantiene la presión con una enorme flota naval en el Caribe.

Este domingo, Trump instó a las autoridades de Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

También reposteó un mensaje de un usuario en X que sugiere que su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba: "¡Suena bien para mí!".

"Nadie nos dicta qué hacer", respondió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Venezuela abogó por el "diálogo político y diplomático", y recordó en un comunicado que su relación con la isla se basa en "la cooperación y la complementariedad".

- Maduro "bien" y "fuerte" -

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, aseguró por su lado que su padre está "bien" en Estados Unidos, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", expresó Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al citar a su padre.

El gobierno ha convocado marchas y concentraciones en defensa de Maduro cada día desde el ataque estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.