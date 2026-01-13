Caracas va volviendo poco a poco a la normalidad. Ha pasado más de una semana del ataque de EE. UU., cuando fuerzas de élite estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

Reacciones ciudadanas tras el ataque y captura de Maduro

En la calle cunde la cautela. "Este régimen tiene mucho recorrido, entonces, en algún día va a pasar, no se si ahora es definitivo, pero algún día va a pasar, porque todo termina y se inicia otra cosa", asegura Flavio Cabrucce en una calle de Chacao, en el este de Caracas.

"Lo que queremos es la paz y si es lo mejor para Venezuela, pues, bueno, bienvenido sea, sin embargo hay que cuidarnos, protegernos, porque es el miedo que tenemos por opinar de más y eso pero apoyo que haya una transición para la paz, la tranquilidad y que Venezuela surja", confiesa Anier Zambrano.

Militantes chavistas también salen a las calles para exigir la liberación de Maduro y apoyar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Estamos con ella y no vamos a descansar, no vamos a desmayar, que cuente con este pueblo, estaremos día y noche. Tengo tres noches sin dormir y no voy a descansar. Delcy, estamos con ustedes. Aquí hay un pueblo dispuesto a dar la cara por nuestro presidente, por ti y por los que han dado la vida por nosotros", explica Elsa Leiba en una calle del centro de la ciudad.

Implicaciones legales y políticas de la ausencia de Maduro

El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz advierte que tras la juramentación de Delcy Rodríguez, en algún momento, las autoridades tendrán que reconocer la ausencia absoluta de Nicolás Maduro.

"Van a tener que declarar la ausencia absoluta y eso significará, según la constitución en su artículo 233, que tendrán que convocar a una nueva elección presidencial porque la ausencia se ha producido en los primeros 4 años del período, no estoy entrando a discutir o analizar si la presidencia de Maduro es legítima o no".

El jurista también hace un llamado a la calma y pide paciencia a la población.

"El país debe reactivarse, y tener sobre todo la paciencia y de ir cumpliendo cada uno con sus tareas. Creo que una represión a gran escala en este momento va a generar no solamente miedo, puede generar una reacción popular importante"

El temor a hablar persiste. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó hace unas semanas una ley que declara traidor a cualquiera que apoye el bloqueo de EE.UU. y las sanciones contra el país.