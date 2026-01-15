×
VIDEO | Lula y Putin dicen que Sudamérica debe seguir como "zona de paz" tras caída de Maduro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijeron este miércoles que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como "zonas de paz", luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro en Venezuela, según un comunicado del gobierno brasileño

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijeron este miércoles que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como "zonas de paz", luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro en Venezuela, según un comunicado del gobierno brasileño.

    Durante una conversación telefónica, Lula y Putin "manifestaron preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan como zonas de paz".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.