El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dijeron este miércoles que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como "zonas de paz", luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro en Venezuela, según un comunicado del gobierno brasileño.

Durante una conversación telefónica, Lula y Putin "manifestaron preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan como zonas de paz".