Hace tres años, Darío Hernández llegó a Costa Rica sin saber qué comería al día siguiente. Hoy trabaja en un restaurante. Tras dejar su carrera de Psicología en Venezuela, cruzó el Darién y comenzó como repartidor, recorriendo a pie hasta seis kilómetros por pedido. Hubo días en los que pasó hambre.

"Me conseguí un señor que se llama Jorge y él me brindó mi primera comida. O sea, yo iba a entregar un pedido hacía Guachipelín que queda como hacia las montañas, y llegando ese pedido el señor me ve, y hablamos un rato y me brinda mi primera comida. y eso fue una cena espectacular para mí, porque no tenía para comer", comenta luego de abrir un local de parrilladas venezolanas llamado "El Ávila Grill".

También Natalie Acevedo dejó atrás su carrera como profesora para reinventarse por completo en Costa Rica. Con perseverancia, abrió su propio negocio de spa, construyendo un nuevo camino lejos de Venezuela. Pero el inicio no fue fácil.

"Me dediqué a limpiar casas, a limpiar clínicas, a vender arepas, a vender arroz con leche, a hacer alguna otra cosa, tutorías para niños, verdad, aprovechando ese tiempo hasta que me llegara mi documento formal, que era la solicitud de refugio con permiso de trabajo y poder así buscar un trabajo más firme".

El padre Sergio, fundador de la la oenegé "Obras del Espíritu Santo", atendió a casi 70 mil venezolanos entre 2022 y 2025 que cruzaron el Darién a pie. Ahora puede contar cómo los recibió y de qué manera les ayudó.

"Sobrevivieron a una situación apocalíptica que vivieron sobre todo en el Darién. Los pies de estas personas, pies picados por un montón de situaciones. Y lo más doloroso, cuando a las personas se le moría un ser querido, una persona se caía en grupos, era de un punto de mil, o dos mil y hay que seguir adelante, todo mundo le pasaba por encima".

Tanto para quienes están en la informalidad como para los que se han asentado en Costa Rica, la posibilidad de un retorno cercano a Venezuela sigue siendo incierta. Para el politólogo Gustavo Araya, Donald Trump no ha dado señales claras de una transición democrática estable.

"Trump ha sido abiertamente claro en que su interés es el interés del petróleo, no ha señalado nada en términos de la institucionalidad democrática. No ha señalado nada en términos de la libertad, no ha señalado nada en términos de la dimensión económica que queda más allá de la del petróleo", apunta.

Costa Rica se ha convertido en el hogar para más de 21 mil venezolanos, quienes se encuentran de manera regular. Ellos aportan trabajo, cultura y también esperanza. Son historias de fortaleza, que hoy se escriben lejos de casa, con la mirada puesta en el futuro.